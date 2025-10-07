В этой стране ЕС за сбор грибов штраф 4500 евро или месяц тюрьмы - "Это абсурд"?

Опубликовано: 07.10.2025 13:40 , Обновлено: 07.10.2025

Для многих белорусов сбор грибов - это не просто хобби, но даже средство заработка. Некоторые умудряются за сезон сдать грибов на круглую сумму. Но в некоторых странах на нашем континенте сбор любых грибов, даже съедобных - серьезное преступление.

В Нидерландах, если вас застанут за сбором грибов, то могут оштрафовать на 4500 евро, а то и отправить на месяц тюрьмы за браконьерство. Разрешено же из леса вынести всего 250 граммов, и только тех грибов, которые сами собой повалились. И кому они такие нужны?

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Голландский портал RTL сообщил, что только за последние дни в лесу у города Утрехта были арестованы несколько человек за незаконный сбор грибов. У одного из них нашли в сумках 13 килограммов грибов, а у другого в машине - 14 килограммов.

«Это абсурд, что они отбирают еду у животных. Мы были шокированы тем, что обнаружили. Сбор грибов нарушает покой природы», — заявил журналистам один из офицеров полиции.

Ранее Telegraf.news писал, что видео с ценами на свежие грибы на столичном Комаровском рынке взорвало белорусский TikTok. Его автор показал, во сколько продавцы оценили один боровик (не один килограмм грибов, а именно один гриб). Сумма вызвала бурную дискуссию и разделила комментаторов на два лагеря.

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