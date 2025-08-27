"Я глотку за них перегрызу" - Белорусы поспорили из-за "самого вкусного гриба". Так можно есть ли нет?

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Опубликовано: 27.08.2025 14:44 , Обновлено: 27.08.2025

В TikTok под видео одного из белорусских грибников разгорелась нешуточная дискуссия из-за "самого вкусного гриба". Некоторые зрители назвали "улов", которым похвастался автор ролика, "очень опасным грибом". Разобрались, так можно ли его вообще есть или нет?

Речь, пожалуй, об одном из самых противоречивых грибов, которые встречаются в белорусских лесах - зонтиках. Самый их распространённый вид - зонтик пёстрый или Macrolepiota procera - является абсолютно съедобным и вообще-то относится к семейству Шампиньоновые . Тем не менее, многие причисляют огромные “чешуйчатые” шляпки беловатого или кремового цвета исключительно к поганкам и категорически отказываются брать их в лесу.

Противостояние этих двух, кажется, непримиримых лагерей разразилось и под свежим видео белорусского грибника.

Мужчина показал целую поляну огромных взрослых зонтиков, на которую он случайно натолкнулся с товарищем, выезжая из леса. Не заметить их издалека, действительно, невозможно - диаметр шляпки этого гриба может достигать 35 см. Автор ролика свою находку посчитал огромной удачей, а сам зонтик назвал “самым вкусным грибом на свете”, который он когда-либо пробовал.

С такой оценкой согласились многие, позавидовав автору и его “улову”. Судя по тематическим пабликам и чатам белорусских грибников, пока о массовой волне зонтиков в лесах Республики речи не идёт, так что такие находки пока скорее редкость.

“Всё правильно, я глотку за них перегрызу”, - поддержала автора одна из зрительниц.

Однако нашлось в комментариях не меньше и тех, кто предостерёг автора от употребления этих грибов. Кто-то отнёс их к разряду поганок, кто-то - к белым мухоморам, в общем - к явно несъедобным и потенциально опасным видам. Для некоторых стало настоящим откровением, что некоторые грибники эти зонтики собирают.

“Это зонтик? Я всегда подфутболивала их от чистого сердца. А тут на тебе… Не знала, что они съедобные”, - написала одна из зрительниц.

А вот те, кто зонтики всё же собирает не первый год, отметили, что гриб этот ценен любителям за особый вкус - кому-то он напоминает рыбу, другим - куриное мясо. По слова некоторых, всё зависит от того, на чём его пожарить - растительное масло придаст зонтику привкус рыбы, а животный жир - привкус мяса.

“Кто пишет,что это поганки, их есть нельзя, несите, везите, заберу” САМЫЙ вкусный гриб”, - написал один из любителей зонтиков.

Впрочем, некоторые комментаторы назвали весомый аргумент, почему неопытным грибникам, действительно, лучше обходить зонтики стороной.

“У этого гриба есть масса ядовитых двойников. Легко можно спутать! К примеру, с пантерным мухомором”, - написала одна из зрительниц.

Действительно, существуют ядовитые виды зонтиков, которые можно спутать с его съедобным собратом, например, хлорофиллум тёмно-бурый. Однако его ареал распространения далёк от Беларуси - итода встречается в Чехии, Словакии, Венгрии, но чаще - в США. Причём охотнее растёт в садах и оранжереях, на богатых, удобренных навозом почвах, чем в лесах.

Тем не менее, если вы не являетесь уверенным и опытным грибником и сомневаетесь в том, к какому виду относится найденный вами гриб, его лучше не брать. Во избежание отравлений, собирать лучше лишь те грибы, в съедобности которых у вас нет сомнений.

Ранее Telegraf.news поделился рецептом блюда из зонтиков, которое, по словам тех, кто его пробовал, на вкус “похоже на свиные отбивные”.

Блюдо из этих грибов «напоминает свиные отбивные». Как приготовить?