В "Белгоспищепроме" пообещали "аналог "Мамбы" от белорусского производителя в октябре

Опубликовано: 11.09.2024 11:15 , Обновлено: 11.09.2024

На совещании Совета директоров кондитерской отрасли госконцерна "Белгоспищепром" 10 сентября сообщили, что фабрика "Слодыч" в октябре начнет выпускать "аналог "Мамбы".

По информации “Белгоспищепрома”, “Слодыч” будет производить мягкую карамель - “инновационную импортозамещающую продукцию”. Других подробностей не сообщили.

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Mamba - жевательные конфеты, впервые произведенные в Германии компанией August Storck. Продукция имеет разный вкус: апельсина, вишни, лимона, малины и не только.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что на полках белорусских магазинов в апреле 2023 года заметили жевательный мармелад немецкой компании Haribo. Однако оказалось, что привезли его не из Германии или других стран Евросоюза. Это продукция из Турции, где у Haribo есть свой завод.

В белорусские магазины вернулись желатинки Haribo. Но не европейские

Также мы писали, что в “Белгоспищепроме” рассказали, что белорусские производители положат в новогодние подарки в 2024 году. К примеру, “Коммунарка” пообещала класть туда брелоки для ключей, игрушки и даже целый чемодан.

«Чемодан и автомобильная подушка» — На кондитерских фабриках Беларуси рассказали, что положат в новогодние подарки в этом году