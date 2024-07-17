"Чемодан и автомобильная подушка" — На кондитерских фабриках Беларуси рассказали, что положат в новогодние подарки в этом году

📷 Фото

Опубликовано: 17.07.2024 19:47 , Обновлено: 17.07.2024

Человек, далёкий от кондитерского производства, наверняка думает, что сладкие подарки собирают чуть ли не за месяц до Нового года. Однако уже летом белорусские фабрики начинают разрабатывать ассортимент и думать, чем будут удивлять детей и взрослых предстоящей зимой. В "Белгоспищепроме" рассказали, что, например, "Спартак", кроме конфет, пообещал класть в подарки различные книжки с заданиями, а "Коммунарка" — брелоки для ключей, игрушки и даже целый чемодан.

“Спартак”: пазлы и книжки с заданиями

“У нас самое большое разнообразие новогодних подарков, начиная от маленьких бюджетных весом по 300-400 граммов и заканчивая 3-килограммовыми. На каждый подарок сформирован ассортимент сладостей, которые будут внутри, но тем не менее мы работаем и индивидуально”, — отметила начальник отдела рекламы и маркетинга Татьяна Попова.

По её словам, в ассортименте предприятия — тубусы, мешочки, картонные коробки, мягкие игрушки, а также адвент-календари, которые в прошлом году “пользовались большим спросом”. В этом году “Спартак” пообещал их сделать два: большой на месяц и поменьше – на 15 дней, в том числе с изображением героев мультфильма «Маша и медведь».

Кроме того, на каждом подарке от фабрики будет располагаться QR-код, перейдя по которому можно послушать сказку,заверили на предприятии. Также белорусам пообещали “разнообразие различных вкладышей”: небольшие пазлы и книжечки с заданиями.

“Коммунарка”: чемодан и автомобильная подушка

”…Будут и подарки с интерактивными играми. Например, как вырезать и собрать игрушку, чтобы повесить на ёлочку. Или картонная коробка, из которой потом можно вырезать кормушку, повесить на дерево и позаботиться о птичках зимой”, — отметила ведущий специалист сектора трейд-маркетинга и аналитики управления маркетинга и продаж Жанна Леванович.

Также на предприятии пообещали предусмотреть “дополнительные вложения по запросу”: фликер, магнитик или деревянную игрушку на ёлку, закладку для книги, брелок для ключей и книжку-раскраску.

Среди ноу-хау специалисты отметили “яркий эксклюзив” в виде пластикового жёлтого чемоданчика, которого “никогда ещё не было на белорусском рынке”. Вес наполненного подарка может быть от 1,5 до 3-х килограммов и, по словам руководства, он является универсальным: чемоданчик можно взять в полёт или использовать для перевозки любимых игрушек.

Фото: Белгоспищепром

Что касается подарков для взрослых, предстоящей зимой белорусов пообещали порадовать широким ассортиментом текстильных мешочков и мягких игрушек, среди которых – «Мишка-космонавт», прекрасный гномик, панда и новогодний сапожок. Одну игрушку на предприятии и вовсе сделали универсальной – в виде змеи, которую можно использовать как автомобильную подушку.

“Красный пищевик”: зефир со вкусом шампанского

“Основные предложения по новогоднему ассортименту у нас составляет жевательный зефир. В прошлом году была 1 позиция, в этом будет целых 3: первая – со вкусом мандарина и в форме мандарина, вторая – в форме ёлки, по вкусу марципан-карамель, третья – детские наборы 400 граммов, в которых будет по 100 граммов жевательного зефира разного вида”, — отметила начальник сектора стратегического планирования и развития Надежда Филипчик.

Также на предприятии пообещали выпустить серию «Первый Бобруйский» – она ежегодно появляется на прилавках к сезонам. Например, летом “Красный пищевик” предложил белорусам зефир со вкусами пина-колады и клубничного мохито, а зимой пообещал выпустить партию с шампанским-клубникой и карамельным латте. Кроме того, в традиционную серию войдут 75-грамммовые «Тинки» в форме бутылочек в новогодней упаковке со вкусом различных детских лимонадов.

“Сезонной новинкой станет халва. Мы традиционно выпускаем к сезону интересные вкусовые сочетания: летом – халва с мятой освежающая, зимой – халва со жгучим перцем – тоже вкус интересный, достаточно нестандартный”, — обратила внимание Надежда Филипчик.

“Слодыч”: набор “Наряди печеньки”

“Мы реализовали идею изготовления пряников в тубусе – их 4 вида: глазированный, частично глазированный, декорированный и классический заварной. Будет 2 набора: набор мятных и имбирных пряников”, — отметила специалист по маркетингу и рекламе Маргарита Забавчик.

Кроме того, белорусам предложат 2 подарка в виде сказочных домиков-раскрасок. Внутри одного будет спрятано 4 упаковки желейных конфет, а второго — 2 упаковки детского печенья «Знайка-зазнайка» с животными и буквами. С обратной стороны коробки пообещали разместить «Письмо Дедушке Морозу», которое ребёнок сможет сам вырезать, заполнить и отправить.

Фото: Белгоспищепром

Также “Слодыч” готов предложить маленьким белорусам “полюбившийся набор” для творчества «Наряди печеньки», куда входят: печенье, кондитерская глазурь и посыпка. Глазурь нужно растопить в горячей воде и раскрасить ею печенье, затем украсить посыпкой. Получается такая ручная работа: дети развиваются, играют, а потом едят сладости собственного приготовления или дарят своим родным и близким.

“Красный Мозырянин”: красивая упаковка

По словам начальника управления продаж Александра Денисова, отдельные новогодние подарки на предприятии не делают, а лишь “продают продукцию для формирования подарков”. То есть ассортимент есть, но позиций — “ограниченное количество”: зефир в глазури, пастила, фирменная «Коровка» и ирисы: «Золотой ключик», «Сливочный» и «Детский». Другими словами, здесь чудес не предвидится.

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика “Коммунарка” сообщила о скидках от 20 до 50% на свою продукцию: подарочные наборы конфет, шоколад, батончики и не только. Акция будет действовать весь июль.

«Коммунарка» объявила «горячие скидки» до 50% на шоколад и конфеты в июле. Где белорусам купить по акции?