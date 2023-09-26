Увидели на курином филе такое пятно? Узнали, можно ли его есть

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Опубликовано: 26.09.2023 10:06 , Обновлено: 25.09.2023

Если вы заметите красные пятна на сырой курице, когда достанете ее из упаковки, то, возможно, будете немного разочарованы. Выглядят они, конечно, не очень аппетитно. Но нужно ли беспокоиться?

Как нетрудно догадаться, это пятна крови. Но как они возникли? Одна из причин – неправильная обработка, при которой выделяется кровь. Это может быть связано с неправильными разрезами, расположением, оглушением и другими факторами.

Теперь возникает вопрос, можно ли есть такое мясо? Как пишет Gazeta.pl, оно не должно навредить вашему здоровью. Более того, там утверждают, что такие пятна можно убрать, замочив куриное филе на несколько минут в холодной воде.

Однако отметим, что мясо необходимо полностью прожарить перед употреблением.

[info_b]Кстати, перед готовкой куриного филе стоит убедиться, что оно свежее и качественное. Во-первых, нужно обращать внимание на цвет. У свежего мяса курицы он розовый, у испорченного – серый или с желтоватыми пятнами.

Стоит обеспокоится, если запах у мяса — неприятный кисловатый или аммиачный.

Кроме того, при порче мясо курицы покрывается скользкой пленкой. Ее легко увидеть во время промывания проточной водой. У свежего мяса такой пленки быть не должно. [/info_b]

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что размораживание мяса – процесс, требующий времени. Оно есть не всегда, поэтому мы часто ищем простые и ,как оказывается, опасные способы быстрой разморозки, например, курицы. Как это сделать, чтобы бактерии не начали размножаться в мясе? Есть несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы мясо можно было быстро перерабатывать после извлечения из морозильной камеры.

Многие белорусы допускают эти ошибки. Чем опасна неправильная разморозка курицы?