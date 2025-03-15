Торговые сети в Европе начали помечать некоторые продукты. Вот что означает чёрная звёздочка

Опубликовано: 15.03.2025 16:01 , Обновлено: 15.03.2025

Крупнейшая сеть продуктовых магазинов Дании Salling Group в марте начала помечать некоторые товары на своих полках особым символом - чёрной звездой. Таким образом компания решила выделить товары европейского производства в своеобразном демарше против товаров из США, которые фактически объявили Евросоюзу "торговую войну", обложив европейские товары 25%-ными пошлинами.

По данным портала fastcompany.com, чёрные звёзды на ценниках продуктов питания, произведенных в Европе, с марта можно будет встретить не только в магазинах Дании, но и в Германии, а также Польше, где Salling Group управляет сетью дискаунтеров под брендом Netto. В общей сложности в сетях продуктовых магазинов под управлением Salling Group сейчас находится более 1700 торговых объектов.

Как отметило польское издание Fakt.pl, отношение к Соединенным Штатам в Дании ухудшилось после того, как президент Дональд Трамп заявил об американских притязаниях на Гренландию (которая административно является территорией Дании), а также резко повысил пошлины на европейские товары.

Трамп вслед за Канадой «присоединил» к США и Гренландию. Что ответили в ЕС?

Генеральный директор Salling Group Андерс Хаг заявил, что внедрить новую маркировку товаров в своих магазинах компания решила “по многочисленным запросам клиентов”, которые, по его словам, выказали желание “приобрести продукты питания именно европейских брендов”.

“В наших магазинах по-прежнему будут представлены бренды со всего мира, и выбор всегда будет за нашими покупателями. Новый лейбл — это всего лишь дополнительная услуга для тех клиентов, которые хотят приобретать товары европейских брендов”, - пояснил гендиректор компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас на днях заявила, что существует страна, которая только выиграет от развязанных администрацией Дональда Трампа “торговых войн” между США и их союзниками. Так глава европейской дипломатии прокомментировала сообщение о том, что Вашингтон решил обложить дополнительными 200%-ными пошлинами алкоголь, ввозимый в США из Европы.

«Смеётся в сторонке» — Главный дипломат ЕС назвала страну, которая выиграет от «торговых войн» США