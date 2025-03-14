«Смеётся в сторонке» - Главный дипломат ЕС назвала страну, которая выиграет от «торговых войн» США

Опубликовано: 14.03.2025 10:13 , Обновлено: 14.03.2025

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что существует страна, которая только выиграет от развязанных администрацией Дональда Трампа "торговых войн" между США и их союзниками. Так глава европейской дипломатии прокомментировала сообщение о том, что Вашингтон решил обложить дополнительными 200%-ными пошлинами алкоголь, ввозимый в США из Европы.

По мнению Каллас, единственной страной-бенефициаром американских “торговых войн” является Китай.

“Кто смеется в сторонке или смотрит на всё это со стороны, так это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой”, — заявил Каллас 13 марта в комментарии изданию Bloomberg.

Она также подтвердила готовность ЕС принять ответные меры на анонсированные Трампом дополнительные торговые ограничения, но призвала партнёров по ЕС к сдержанности, чтобы не спровоцировать рост инфляции, что в конечном итоге нанесет ущерб лишь потребителям.

“Мы сохраняем хладнокровие и, конечно, готовы действовать и защищать свои интересы, когда это необходимо”, — заверила Каллас.

Перед этим президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ную пошлину на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС в ответ на план Евросоюза обложить налогом экспорт американского виски, сообщило издание Business Insider.

В своём посте в соцсети Truth Social Трамп назвал Европейский союз “одним из самых враждебных и злоупотребляющих налогообложением и тарифами органов в мире”, который был создан, по мнению американского лидера, “с единственной целью — нажиться на Соединенных Штатах”.

Анонсированный ЕС 50%-процентный тариф на виски, который в Союзе предложили ввести в качестве ответной меры на повышение ввозных пошлин на сталь и алюминий, Трамп назвал “отвратительным”. Он заявил, что пошлина на европейский алкоголь будет введена, если новые пошлины ЕС не будут отменены “немедленно”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой неделе Европейский союз объявил о введении контрсанкций против США в ответ на повышение ввозных пошлин (до 25%) на импорт стали, алюминия и некоторых продуктов, содержащих сталь и алюминий. Вводимые контрмеры, согласно официальному заявлению ЕС, призваны защитить европейский бизнес, работников этой сферы экономики, а также рядовых потребителей “от воздействия необоснованных торговых ограничений” со стороны США.

ЕС объявил о введении контрсанкций против США в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий