«Смеётся в сторонке» - Главный дипломат ЕС назвала страну, которая выиграет от «торговых войн» США
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что существует страна, которая только выиграет от развязанных администрацией Дональда Трампа "торговых войн" между США и их союзниками. Так глава европейской дипломатии прокомментировала сообщение о том, что Вашингтон решил обложить дополнительными 200%-ными пошлинами алкоголь, ввозимый в США из Европы.
По мнению Каллас, единственной страной-бенефициаром американских “торговых войн” является Китай.
“Кто смеется в сторонке или смотрит на всё это со стороны, так это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой”, — заявил Каллас 13 марта в комментарии изданию Bloomberg.
Она также подтвердила готовность ЕС принять ответные меры на анонсированные Трампом дополнительные торговые ограничения, но призвала партнёров по ЕС к сдержанности, чтобы не спровоцировать рост инфляции, что в конечном итоге нанесет ущерб лишь потребителям.
“Мы сохраняем хладнокровие и, конечно, готовы действовать и защищать свои интересы, когда это необходимо”, — заверила Каллас.
Перед этим президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ную пошлину на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС в ответ на план Евросоюза обложить налогом экспорт американского виски, сообщило издание Business Insider.
В своём посте в соцсети Truth Social Трамп назвал Европейский союз “одним из самых враждебных и злоупотребляющих налогообложением и тарифами органов в мире”, который был создан, по мнению американского лидера, “с единственной целью — нажиться на Соединенных Штатах”.
Анонсированный ЕС 50%-процентный тариф на виски, который в Союзе предложили ввести в качестве ответной меры на повышение ввозных пошлин на сталь и алюминий, Трамп назвал “отвратительным”. Он заявил, что пошлина на европейский алкоголь будет введена, если новые пошлины ЕС не будут отменены “немедленно”.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой неделе Европейский союз объявил о введении контрсанкций против США в ответ на повышение ввозных пошлин (до 25%) на импорт стали, алюминия и некоторых продуктов, содержащих сталь и алюминий. Вводимые контрмеры, согласно официальному заявлению ЕС, призваны защитить европейский бизнес, работников этой сферы экономики, а также рядовых потребителей “от воздействия необоснованных торговых ограничений” со стороны США.
ЕС объявил о введении контрсанкций против США в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий