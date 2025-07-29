TikTok превратил творог в дефицитный продукт в США

Опубликовано: 29.07.2025 09:06 , Обновлено: 29.07.2025

В американских магазинах резко возросли продажи творога. Долгое время этот продукт на рынке США не имел особой популярности и воспринимался покупателями как диетический или как "еда для бабушек и дедушек". Всё изменил TikTok. Именно эта популярная видеоплатформа пробудила интерес к творогу у молодёжи и фактически превратила его в дефицитный продукт на полках американских магазинов.

Джон Кроуфорд, вице-президент по анализу потребительского опыта в Circana, исследовательской компании, специализирующейся на молочных продуктах, подчёркивает, что долгие годы творог воспринимался исключительно как “диетическая еда” - что-то из книг о здоровом питании 1950-х годов Но в последнее время молодые люди, увлечённые модными тенденциями ЗОЖ, по сути заново открыли для себя творог, в первую очередь - как источник лёгкого белка.

Молодые потребители придумали новые рецепты творожных закусок, лёгких десертов и, на волне общей тенденции, поделились ими с миров, выложив в интернет, превратив этот молочный продукт в новую интернет-сенсацию. Теперь популярные бренды и производители с трудом справляются с растущим спросом на творог в США.

По данным Circana, продажи творога в розничных магазинах США только за первое полугодие 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) выросли на 20% . В целом продажи творога начали прибавлять с 2022 года: на на 11%, в 2023 и 2024 годах - плюс 17%. А до этого продажи творога постепенно падали, из-за чего сокращалось и его производство.

Теперь же творог получил такую бешеную популярность в США, что владельцы местных продуктовых сетей вынуждены искать дополнительных поставщиков, не справляясь с растущим спросом.

Некоторые торговые сети, по данным CNN, столкнулись с резким скачком цен на этот продукт, что привело к его дефициту на складах.

“Творог продаётся быстрее, чем мы успеваем его производить”, — заявил Эндрю Вестрих, менеджер по маркетингу компании Organic Valley. По его словам, их продажи творога выросли более чем на 30% в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другой производитель творога - Good Culture -так часто появляется в видеороликах в TikTok, что столкнулся с резким ростом продаж, из-за чего их склады оказались практически опустошены, из-за чего компании пришлось делать публичное заявление, признав наличие дефицита и пообещав “производить творог круглосуточно, чтобы удовлетворить безумный спрос”.

Как творог снова вошёл в моду?

[info_b]Творог считается диетическим продуктом по нескольким причинам:

Высокое содержание белка (16–20 г на 100 г)

Легко усваивается (в отличие от мяса).

Содержит полноценные аминокислоты, необходимые для мышц и обмена веществ

Низкая калорийность (особенно обезжиренный)

Обезжиренный творог: ~70–90 ккал на 100 г.

5–9% жирности: ~120–160 ккал.

Подходит для похудения и поддержания веса.

Богат кальцием, фосфором и витаминами

Укрепляет кости, зубы.

Витамины группы B (B2, B12) поддерживают нервную систему.

Низкое содержание углеводов (~3 г на 100 г)

Подходит для низкоуглеводных и белковых диет (например, кето, Дюкана).

Дает долгое насыщение

Благодаря казеину (медленному белку) снижает аппетит.

Полезен для ЖКТ

Не раздражает желудок (в отличие от кислых продуктов).

Содержит пробиотики (если речь о натуральном твороге).[/info_b]

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К весне 2023 года в TikTok завирусились рецепты мороженого из творога. В своих видеороликах фуд-инфлюенсеры восхищаются мороженым с клубничным чизкейком, мороженым со вкусом бананового кремового пирога, мороженым с ягодами и бананом и другими блюдами, приготовленными из творога. Но очень скоро сфера применения творога на кухне TikTok-блогеров существенно расширилась.

Теперь на видеоплатформе можно найти сотни рецептов из творога под общим названием “как сделать творог вкусным” - от печенья и основы для пиццы до соуса к курице или мясу.

При этом американские производители признают: это уже нечто большее, чем просто мимолетное увлечение публики.

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