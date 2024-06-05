Смешайте гречку с творогом и поджарьте. Этот рецепт оладий покорит любого

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Опубликовано: 05.06.2024 10:32 , Обновлено: 05.06.2024

Мало кто знает, что из гречки можно приготовить вкуснейшее отличное блюдо, которое удивит любого, когда узнает, из чего оно было приготовлено. Ознакомьтесь с рецептом необычных оладий — вкусные обед или ужин гарантирован.

Гречневая каша — известное дополнение к обеду или ужину. Ее очень просто приготовить, просто следуя инструкциям на упаковке. К сожалению, не все любят гречку, потому что иногда она выходит слишком сухой.

К счастью, есть рецепт, который преобразит крупу и заставит всех захотеть съесть блюдо. По мнению некоторых, гречневые оладьи даже вкуснее, чем драники.

Самый важный ингредиент, как вы поняли, гречневая крупа. Однако, чтобы приготовить из нее оладушки, нужны и другие ингредиенты. Вы можете найти все необходимые продукты в списке ниже.

Ингредиенты:

200 грамм гречневой крупы;

250 г полужирного творога;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

1 яйцо;

1 столовая ложка картофельной муки;

1 столовая ложка майонеза;

1 пучок петрушки;

молотый перец;

соль.

Рецепт гречневых оладий

Приготовьте крупу в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем переложите в миску. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде. Когда крупа остынет, добавьте в нее лук.

В миску добавьте творог, рубленую петрушку, измельченный через пресс зубчик чеснока, перец и соль. Также всыпьте муку, положите столовую ложку майонеза и вбейте яйцо. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

На сковороде разогрейте масло и выложите на него массу, сформировав тонкие оладьи. Обжарьте их с двух сторон, пока они не подрумянятся.

Ранее Telegraf.news писал, что гречка — один из самых популярных и полезных продуктов в рационе человека. Однако, оказывается, многие допускают ошибку при ее приготовлении. Но если исправить одну неточность — можно будет достичь действительно идеального результата. Тогда вкус гречки полностью раскроется, и это блюдо порадует не только желудок, но и организм в целом.

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