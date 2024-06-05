Смешайте гречку с творогом и поджарьте. Этот рецепт оладий покорит любого
Мало кто знает, что из гречки можно приготовить вкуснейшее отличное блюдо, которое удивит любого, когда узнает, из чего оно было приготовлено. Ознакомьтесь с рецептом необычных оладий — вкусные обед или ужин гарантирован.
Гречневая каша — известное дополнение к обеду или ужину. Ее очень просто приготовить, просто следуя инструкциям на упаковке. К сожалению, не все любят гречку, потому что иногда она выходит слишком сухой.
К счастью, есть рецепт, который преобразит крупу и заставит всех захотеть съесть блюдо. По мнению некоторых, гречневые оладьи даже вкуснее, чем драники.
Самый важный ингредиент, как вы поняли, гречневая крупа. Однако, чтобы приготовить из нее оладушки, нужны и другие ингредиенты. Вы можете найти все необходимые продукты в списке ниже.
Ингредиенты:
- 200 грамм гречневой крупы;
- 250 г полужирного творога;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка картофельной муки;
- 1 столовая ложка майонеза;
- 1 пучок петрушки;
- молотый перец;
- соль.
Рецепт гречневых оладий
Приготовьте крупу в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем переложите в миску. Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде. Когда крупа остынет, добавьте в нее лук.
В миску добавьте творог, рубленую петрушку, измельченный через пресс зубчик чеснока, перец и соль. Также всыпьте муку, положите столовую ложку майонеза и вбейте яйцо. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
На сковороде разогрейте масло и выложите на него массу, сформировав тонкие оладьи. Обжарьте их с двух сторон, пока они не подрумянятся.
Ранее Telegraf.news писал, что гречка — один из самых популярных и полезных продуктов в рационе человека. Однако, оказывается, многие допускают ошибку при ее приготовлении. Но если исправить одну неточность — можно будет достичь действительно идеального результата. Тогда вкус гречки полностью раскроется, и это блюдо порадует не только желудок, но и организм в целом.
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