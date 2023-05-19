TikTok-блогер показал, как нарезать целую тарелку помидоров за пару секунд

🎥 Видео

Опубликовано: 19.05.2023 13:56 , Обновлено: 17.08.2023

Иногда времени на кулинарные эксперименты и приготовление сложных блюд просто нет и нужно справиться с блюдом буквально за считанные минуты. Тогда на помощь приходят лайф-хаки из интернета, которые порой, действительно, ускоряют процесс приготовления еды. С помощью одного из них можно без труда нарезать целую тарелку помидоров буквально за секунды.

Полезным лайф-хаком, который призван ускорить процесс приготовления салатов с помидорами, для которых не нужно их мелко измельчать, в TikTok поделился Константин Нечетов, котоырй публикует видео в соцсети под ником nechetoff.

Для этого нужно лишь взять острый широкий нож и две тарелки. Помидоры выкладывают на одну тарелку, сверху накрывают другой и проводят ножом между ними, с легкостью разрезая овощи пополам.

[link href=“https://www.tiktok.com/@nechetoff?refer=embed” title=“@nechetoff” target=“_blank” rel=“noopener”] @nechetoff [/link]?Как быстро нарезать помидоры для салата??

[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7203679525316627202?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Константин Нечетов” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Константин Нечетов [/link]

Многим комментаторам лайф-хак пришёлся по душе, хотя пользователи и отметили, что его автором является вовсе не сам блогер. Таким приёмом, в частности, пользовался Виктор Баринов - один из главных героев популярного российского сериала “Кухня”.

Несмотря на это, сам по себе лайф-хак, действительно, полезный, ведь позволяет сэкономить время, когда нужно по-быстрому приготовить салат, тот же “Цезарь”, на большое количество людей. Есть лишь два “но”: таким способом без труда можно порезать лишь помидоры небольшого и примерно одинакового размера (например, сорта черри), а после этого вымыть придётся не одну, а две тарелки.

Ранее Телеграф рассказывал, как правильно выбрать помидор в магазине или на рынке. Для того, чтобы оценить качество томата, не надо ориентироваться только на цвет, размер или форму, ведь сортов помидоров огромное множество. А вот две вещи сделать вам надо будет обязательно.

Новость Телеграф

А ещё не все заплесневелые помидоры стоит отправлять прямиком в мусору. Есть очевидное применение не пригодному в пищу овощу, про которое догадываются не все.

Не выбрасывайте заплесневелый помидор. Вот как его можно использовать