Такая ли уж большая разница между ванилином и ванильным сахаром? Узнали, стоит ли заморачиваться

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Опубликовано: 31.12.2024 18:14 , Обновлено: 31.12.2024

Натуральная ваниль — дорогая пряность, поэтому её часто заменяют более дешёвыми аналогами, такими как ванильный сахар и ванилин. Они придают выпечке такой же приятный аромат, что и натуральная ваниль, но стоят в разы дешевле. Чем же лучше заменить натуральную ваниль в выпечке и десертах и так ли страшно, если вместо ванилина добавить ванильный сахар (и наоборот)?

Почему ваниль такая дорогая?

Ваниль — плод (стручок) орхидеи, которая выращивают в основном на Мадагаскаре и Индонезии.

Производить и транспортировать пряность дорого, так как выращивается она лишь в нескольких местах на земле, и опылять её приходится вручную. Кроме того, на стоимости ванили сказываются и неурожаи.

[info_b]В Беларуси 1 стручок ванили стоит в среднем чуть больше 31 р, ванильный сахар — около 5 рублей за 15 грамм, а ванилин можно купить примерно за 0,7 р за 1 грамм пряности.[/info_b]

Ванилин и ванильный сахар: разница, которую стоит знать

Ванильный сахар

Ванильный сахар существует в двух вариантах: с натуральной ванилью и с ванилином. Первый представляет собой обычный рафинированный сахар, смешанный с молотыми ванильными стручками и экстрактом ванили. На самом деле это скорее ванильная пыль – содержание ванили в таком продукте минимально. Однако даже этого достаточно для придания аромата выпечке.

Во втором варианте к сахару добавляется ванилин. Этот вариант даёт менее насыщенный аромат.

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Ванилин

Кристаллический ванилин представляет собой искусственный аналог ванили в форме порошка. Он обладает ярко выраженным ароматом, но у натуральной ванили есть сотни различных вкусовых и ароматических компонентов, благодаря чему её вкус значительно сложнее и насыщеннее.

Хотя ванилин является синтетическим продуктом, он безопасен для употребления в пищу. Национальные институты здоровья США (National Institutes of Health (NIH)) отмечают, что ваниль и ее натуральные и синтетические аналоги демонстрируют разнообразную биологическую активность, которая может быть использована для пользы человека.

Ванилин обладает интенсивным ароматом и поэтому очень экономичен — достаточно 1 грамма на 1 кг продукта. Нужно помнить, что ванилин имеет горьковатый привкус, поэтому применять его нужно в меру. Лучше следовать рекомендациям, указанным в рецептуре или на упаковке.

Что лучше добавлять в выпечку?

В кондитерских изделиях можно использовать любой продукт, главное — соблюдать пропорции, так как это очень «сильная» пряность.

Искусственно созданный ванилин не имеет такого богатого вкуса, как ванильный сахар с натуральной ванилью — у него более прямолинейный аромат, но разницу могут заметить только профессионалы. Что выбрать, зависит только от своих предпочтений и ощущений.

Как сделать ванильный сахар самому

Вариант с ванилином

На 100 граммов сахара или сахарной пудры потребуется 5 граммов ванилина. Полученную смесь можно использовать сразу.

Ванильный сахар с натуральной ванилью

Чтобы приготовить такой вариант, вам понадобятся целые стручки ванили либо уже использованные, но без семян. Профессионалы-кондитеры никогда не выкидывают такие стручки, ведь они знают, что вся ваниль ценна. Разрежьте целый стручок вдоль, извлеките семена, нарежьте его на мелкие кусочки и смешайте всё с сахаром. На 300 граммов сахара хватит одного стручка.

Можно также измельчить пустые стручки в кофемолке и добавить к обычному сахару в любой пропорции.

Простейший способ

Просто положите использованные стручки ванили в сахарницу, закройте её крышкой и оставьте на три-пять дней, максимум на неделю. Сахар постепенно пропитается ароматом, хотя запах получится менее насыщенным. Такой сахар можно добавлять в выпечку или даже в чай.

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