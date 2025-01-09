Свинина из духовки больше не будет жёсткой. Эти 3 продукта и секретный трюк заставят её таять во рту

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Опубликовано: 09.01.2025 12:02 , Обновлено: 09.01.2025

Запечённая свинина — популярное блюдо на столах многих белорусов. Разнообразие рецептов её приготовления таким способом очень велико. Однако для того, чтобы она получилась мягкой и сочной, а не сухой и резиновой, как подошва, мясо нужно предварительно подготовить. Журналист Telegraf.news нашёл 3 продукта, в которых можно замариновать свинину, чтобы она всегда получалась мягкой и сочной.

Как выбрать хорошую свинину?

Первым шагом на пути к идеальной свинине из духовки должен быть правильный выбор куска мяса в магазине.

Обратите внимание на его свежесть. Свежее мясо светло-розового цвета. Избегайте кусков с сероватым оттенком и интенсивным запахом.

Чтобы свиная корейка в процессе обработки не стала сухой и твердой, выбирайте куски с присутствием жира (сала). Во время запекания он будет медленно таять, что сделает мясо более сочным.

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Какие продукты использовать для маринада?

Если вы хотите, чтобы свиная корейка получилась нежной и ароматной, то её следует обязательно замариновать.

Натереть мясо специями и подержать в маринаде нужно минимум за три часа до запекания. Однако если выдержать свинину не менее 12 часов в маринаде, то она будет ещё вкуснее. Всё это время мясо должно провести в холодильнике.

В качестве основы для маринада используйте оливковое или рапсовое масло .

Также маринад для свиной корейки должен включать какой-то кислый ингредиент, который смягчит мясные волокна. Для этой цели отлично подойдут сок лимона, бальзамический уксус или горчица .

Если вы желаете придать мясу нежную сладость и эффект карамелизации, добавьте немного меда или коричневого сахара.

В вопросе трав и специй, которые хорошо сочетаются со свиной корейкой, стоит обратить внимание на чеснок, тимьян, розмарин, майоран и черный перец.

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Этот трюк заставит запечённую свинину таять во рту

Когда мясо помариновалось достаточно, достаньте его из холодильника, но не ставьте в духовку сразу.

Выньте его пораньше, чтобы температура приблизилась к комнатной, и аккуратно просушите бумажным полотенцем.

Прежде чем ставить в духовку, обжарьте свиную корейку со всех сторон на разогретой сковороде . Это сохранит сок в мясе, и готовое блюдо будет таять во рту.

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Как запечь свиную корейку, чтобы она была сочной?

Поместите предварительно обжаренную свиную корейку в жаростойкую посуду с крышкой – это не позволит ей пересохнуть при термической обработке.

Использовать очень высокие температуры необязательно. Поставьте мясо в разогретую до 160–170 °С духовку. Запекание должно занимать час на каждый килограмм мяса.

После запекания не подавайте её сразу. Дайте мясу “отдохнуть” 10–15 минут, прежде чем нарезать. За это время соки равномерно распределятся, и мясо не будет терять их при нарезке.

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