"Никогда не смазываем маслом" - В TikTok объяснили, почему в столовых к противням ничего не пригорает. Что за трюк?

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Опубликовано: 22.11.2024 10:21 , Обновлено: 22.11.2024

Приготовление еды в столовых таит в себе немало практичных трюков, которые зачастую скрыты от глаз посетителей. Многие секреты, используемые сотрудниками общепита, вполне применимы и на самой обычной кухне. Так, например, некоторые могли заметить, что противни, используемые для приготовления отбивных и тефтелей, в столовых всегда очень чистые, несмотря на огромные объёмы ежедневной готовки, к ним ничего не липнет и не пригорает. Как это стало возможным? Повар раскрыла секрет.

Тот, кто решит приготовить отбивную по-французски дома, наверняка столкнётся с проблемой пригоревшего мяса и сыра, которые очень трудно отмыть с противня без следа. В противовес своему опыту, посетив какую-нибудь столовую, многие могли заметить, что такая проблема там отсутствует напрочь.

Вопрос о чистых противнях стал одним из самых задаваемых для пользовательницы с ником prodasha.live в TikTok, которая является работницей общепита и регулярно делится популярными рецептами из столовой.

“Мы никогда не смазываем листы маслом. И листы используем такие же, как у вас дома. Берём противень, делаем запекулечки и наливаем в него 2 стакана воды”, - раскрыла секрет автор видеоролика.

По её словам, благодаря такому трюку не только противни остаются чистыми, но и сами блюда получаются не такими жирными, чем если бы вы использовали масло.

Лайфхак применяется практически ко всем мясным и рыбным блюдам, которые готовятся на противнях, будь то котлеты, тефтели, мясо по-французски и даже рыба.

“Просто налили водички и поставили в духовку. Секрет очень простой”, - резюмировала девушка.

Пользователи соцсети удивились простоте хитрости. Кто-то признался, что знал о таком трюке и ране.

“Мать в детском садике поваром работала, и всегда котлеты так в духовке готовила, воду наливала, только не два стакана, а меньше”, - рассказал один из комментаторов.

“Потому что запекаем, а не жарим, ещё водички подливаем, я и дома так делаю”, - подтвердила, вероятно, ещё одна работница общепита.

“Я так яйца жарю. Вместо масла наливаю воду. Ничего не прилипает. Даже не знаю, зачем это масло вообще придумали,” - высказывался другой.

В комментариях вскрылись и другие хитрости, которые можно использовать, чтобы избежать пригорания блюд, причём не только мясных.

“Если мясо, то воду на противень. Если выпечка (пироги, булочки, кексы…) - на низ положите кирпич или емкость с водой”, - посоветовала одна из пользовательниц в комментариях.

Некоторые комментаторы усомнились в методе, посчитав, что таким образом мясо будет “вариться”, а не “жариться”. А другие предложили просто пользоваться бумагой для запекания или силиконовым ковриком, чтобы избежать проблемы.

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