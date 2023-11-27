Зачем смазывать края кастрюли растительным маслом? Шеф-повар показал трюк, который поможет при забывчивости

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Опубликовано: 27.11.2023 19:41 , Обновлено: 27.11.2023

Шеф-повар из Японии Нобухидэ Хирано опубликовал в Instagram видео, на котором показал хитрость при приготовлении макарон, супа и других блюд кастрюле. Он всего лишь смазал края кастрюле оливковым маслом — но эффект получился невероятным.

Этот лайфхак поможет тем, кто не успевает следить за готовкой и может упустить некоторые нюансы. Но не только.

Дело в том, что иногда достаточно момента невнимательности, чтобы закипевшая вода моментально вытекла и затопила всю плиту. Но не допустить ситуацию как раз таки и поможет трюк от японского повара.

Все, что вам нужно, — это тряпка или кусок бумажного полотенца и оливковое масло. Достаточно смочить им ткань, а затем протереть края кастрюли изнутри.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cz1_ihiStaZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Nobuhide Captain Hirano (@captainhirano) [/link]

Как это работает? Жир образует “барьер”, через который кипящая вода не пройдет, и, следовательно, риск затопления плиты сводится практически к нулю.

[info_b]Шеф-повар использует именно оливковое масло. Но, вероятно, также подойдет и любое другое растительное.[/info_b]

Таким простым способом вы защитите свою плиту и сэкономите время, которое обычно приходится тратить на трудоемкую чистку.

А ранее Телегарф писал еще об одном лайфхаке, при котором справится с такой неприятностью поможет деревянная ложка. Возможно, вы видели такой прием в Интернете, или так делали ваша бабушка или мама. Этот трюк действительно хорошо работает, но нужно знать несколько нюансов.

Положите деревянную ложку на кастрюлю во время варки. Как спасет при забывчивости?