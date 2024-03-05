Что делать, если макароны переварились? Делимся простым и рабочим рецептом

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Опубликовано: 05.03.2024 18:18 , Обновлено: 05.03.2024

Вам кажется что переваренным макаронам место в мусорном ведре? Не спешите. Вы все ещё можете порадовать себя и членов своей семьи вкусным и сытным ужином.

Каждый из нас максимально стремится к принципам “безотходного производства”. Когда дело касается испорченных макарон — исключений быть не может. Что же делать, если макароны все-таки переварились? Разумеется приготовить из них запеканку!

Прежде чем приступить к освоению нового рецепта следует максимально привести макароны в “порядок”. Как только вы поняли, что они переварились слейте горячую воду и бросьте их в ледяную — желательно с кубиками льда. Это действие вернет им некоторую форму и остановит процесс приготовления, который мог бы продолжиться останься макароны в горячей воде.

После этого можно приступать к приготовлению запеканки.

Рецепт запеканки из переваренных макарон

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Ингредиенты:

400 г переваренных макарон,

50 г сливочного масла

40 г муки

300 мл молока,

200 г кубиков сыра,

50 г сыра пармезан

150 мл сливок

стеблевой лук или петрушка,

соль, перец,

мускатный орех.

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Сначала нужно приготовить соус бешамель. Для этого растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте муку и обжаривайте до консистенции заправки. Далее, постоянно помешивая, начните добавлять молоко. Теперь добавьте в соус тертый сыр, сливки и макароны. Приправьте мускатным орехом, перцем и солью. Всё содержимое поместите в форму для запекания. Посыпьте тертым пармезаном и выпекайте 30 минут при 180 градусах. Сытная и ароматная запеканка из макарон подается с рубленым зеленым луком или петрушкой. Приятного аппетита!

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