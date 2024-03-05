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Что делать, если макароны переварились? Делимся простым и рабочим рецептом

Что делать, если макароны переварились? Делимся простым и рабочим рецептом
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Вам кажется что переваренным макаронам место в мусорном ведре? Не спешите. Вы все ещё можете порадовать себя и членов своей семьи вкусным и сытным ужином.

Каждый из нас максимально стремится к принципам “безотходного производства”. Когда дело касается испорченных макарон — исключений быть не может. Что же делать, если макароны все-таки переварились? Разумеется приготовить из них запеканку!

Прежде чем приступить к освоению нового рецепта следует максимально привести макароны в “порядок”. Как только вы поняли, что они переварились слейте горячую воду и бросьте их в ледяную — желательно с кубиками льда. Это действие вернет им некоторую форму и остановит процесс приготовления, который мог бы продолжиться останься макароны в горячей воде.

После этого можно приступать к приготовлению запеканки.

Рецепт запеканки из переваренных макарон

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Ингредиенты:

  • 400 г переваренных макарон,
  • 50 г сливочного масла
  • 40 г муки
  • 300 мл молока,
  • 200 г кубиков сыра,
  • 50 г сыра пармезан
  • 150 мл сливок
  • стеблевой лук или петрушка,
  • соль, перец,
  • мускатный орех.

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  1. Сначала нужно приготовить соус бешамель. Для этого растопите сливочное масло в кастрюле, добавьте муку и обжаривайте до консистенции заправки. Далее, постоянно помешивая, начните добавлять молоко.
  2. Теперь добавьте в соус тертый сыр, сливки и макароны. Приправьте мускатным орехом, перцем и солью.
  3. Всё содержимое поместите в форму для запекания. Посыпьте тертым пармезаном и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
  4. Сытная и ароматная запеканка из макарон подается с рубленым зеленым луком или петрушкой. Приятного аппетита!

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