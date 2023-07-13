Что делать с горькими огурцами? Есть способ превратить их во вкусные и полезные

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Опубликовано: 13.07.2023 11:28 , Обновлено: 05.09.2023

Горькие огурцы – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Вместо того чтобы наслаждаться свежими и сочными плодами, они обнаруживают, что овощи имеют неприятный вкус. Однако не стоит отчаиваться — есть способ превратить горькие огурцы во вкусные и полезные. Мы также расскажем, как можно избежать этой проблемы.

Почему огурцы горчат?

Этот вопрос очень часто возникает у людей, которые выращивают овощи на своем участке и годами занимаются консервированием. Причин может быть как минимум несколько. И это, среди прочего, неправильное увлажнение почвы, слишком редкий полив или дефицит таких элементов, как азот. Сам сорт огурца также может иметь значительное влияние.

Чтобы частично решить эти проблемы, можно использовать различные типы опор и кронштейнов из дерева или металла, которые помогают поддерживать стебли растений. Такие конструкции облегчают полив почвы и уборку овощей.

Также важно регулярно собирать огурцы. Ежедневный сбор зеленых овощей снижает вероятность развития горького вкуса.

Что делать горькими огурцами? Только не выбрасывать

В каждой ситуации могут быть свои положительные стороны. Ведь большинство горьких огурцов отлично подходят… для засолки.

Достаточно непродолжительного процесса маринования, длящегося около 1-2 недель, чтобы горечь исчезла. Благодаря этому вы получите полезный и вкусный запас на зиму, когда не хватает свежих овощей и витаминов.

К сожалению, с малосолеными огурцами дело обстоит хуже. Непродолжительного молочнокислого брожения в малосолёных огурцах может быть недостаточно, чтобы избавиться от горьковатого привкуса.

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А что делать с огурцами-переростками?

Перезрелые огурцы для засолки не годятся, кожура у них такая твердая, а мякоть наоборот водянистая. Кажется, вообще непонятно, что с ними делать. Впрочем, варианты использования тоже есть.

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