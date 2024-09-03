"С мягкой текстурой пюре на сливках" - В Минске начали делать "картофельный раф". Сколько стоит?

Опубликовано: 03.09.2024 19:31 , Обновлено: 03.09.2024

В Минске начали делать картофельный раф. По словам шеф-бариста сети кофеен, "напиток на любителя" и имеет "слегка солоноватый и с легкой горчинкой" вкус.

“Процесс приготовления рафа позволяет тщательно перемешать его, растворить пюре и добиться мягкой текстуры, поэтому сочетание картофеля и рафа нам показалось хорошим вариантом. На наш взгляд, нам удалось соединить вкус кофе и картофеля, но однозначно стоит сказать, что напиток на любителя и не подойдет на каждый день”, - рассказал шеф-бариста сети кофеен Varka Алексей, передал портал Onliner.

По словам шеф-бариста, при разработке меню были также варианты картофельного рафа с грибами, грибного и свекольного латте. Но остановились на картофельном латте, его цена - 8,5 рубля.

Вкус напитка описали как “плотный, с мягкой текстурой пюре на сливках, слегка солоноватый и с легкой горчинкой от кофе”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в октябре 2023 года одно из минских бистро показало сет, в который вошло шесть литров капучино и огромный макарун. Тогда это стоило 55 рублей.

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Также мы писали, что в одном из столичных кафе за подписку в 20 рублей пообещали наливать кофе каждый день. Причем любой, вне зависимости от вида и стоимости.

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