С чем замариновать селедку, кроме лука? Эти 5 ингредиентов придадут ей неповторимый вкус

Опубликовано: 11.12.2023 12:00 , Обновлено: 11.12.2023

Маринованная в уксусе или масле селедка — одна из самых популярных рыбных закусок на праздничном столе. И хоть существует множество способов ее приготовления, чаще всего в рецептах есть лук. Однако не все любят добавлять его в маринад из-за специфического вкуса, и в этом нет ничего страшного. Можно заменить этот овощ другими продуктами, которые сделают селедку еще лучше.

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Селедка — настоящий кладезь ценных питательных веществ. Она содержит йод, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Также рыба богата фосфором, который благотворно влияет на работу мозга и участвует в восстановлении нуклеиновых кислот.

Кроме того, сельдь также является отличным источником витамина D и омега-3 жирных кислот, которые имеют решающее значение для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы и мозга.

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Классический рецепт маринованной сельди с уксусом

Маринованная селедка с уксусом и луком — классический рецепт рыбной закуски. Готовить ее легко и быстро. Так, на 2 порции вам понадобятся всего 4 ингредиента:

сельдь — 400 гр.;

уксус (9%) — 100 мл;

вода — 300 мл;

лук — 2 шт;

перец горошком, лавровый лист и другие специи по вкусу.

Разберите селедку (отрежьте хвост и голову, выньте внутренности, извлеките хребет, вытащите косточки). Очищенное филе сельди нарежьте куски. Положите в глубокую миску.

Смешайте уксус с водой в соотношении 1:3.

[info_b]К слову, уксус нельзя заменять на эссенцию. Но можно использовать виноградный или яблочный.[/info_b]

Лук очистите, нарежьте полукольцами и немного помните руками, чтобы пустил сок.

Добавьте лук и специи (по желанию) к селедке, залейте уксусно-водным раствором. Поставьте в холодильник на 5-6 часов.

Сельдь в масле

Еще один традиционный рецепт — селедка в масле.

Ингредиенты (на 3 порции):

селедка слабосоленая — 250 гр.

лук репчатый — 2 шт.;

перец черный (молотый), перец душистый горошком;

растительное масло — 5-6 ст.л.

Вымочите филе сельди в холодной воде (примерно 30 минут). Обсушите, нарежьте на куски.

Очистите лук и нарежьте его четвертинками колец.

Выложите рыбу и другие ингредиенты в подходящую емкость слоями. Сначала рыбу, затем перец, лук, снова рыба и т.д. На самом верху должен оказаться лук.

Залейте все растительным маслом. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь или на сутки.

Чем заменить лук?

Отметим, что не нужно сильно видоизменять традиционные рецепты. Можно просто добавить вместо лука один из предложенных вариантов, порадовав себя чем-то новым, но не менее вкусным.

Чеснок

Первый и самый очевидный ингредиент, который может заменить лук – это чеснок. У него еще более насыщенный вкус и запах, поэтому он подойдет любителям сильно приправленных и ароматных блюд.

Лук-порей

Также можно заменить репчатый лук луком-пореем. По вкусу он похож на обычный, но гораздо мягче. Дети должны быть счастливы, да и взрослые вряд ли будут жаловаться.

Яблоко

Но если вы хотите совсем нежный вариант селедки, просто добавьте яблоко. Чем тверже и кислее сорт, тем лучше. В сочетании с уксусом или сливками вы достигните идеального баланса.

Зелень

Очень удачным сочетанием будет также селедка с шнитт-луком, укропом или петрушкой. Любители зелени наверняка оценят такое сочетание. Не только вкусно, но и очень полезно.

Огурцы

Еще одно дополнение к сельди, на которое стоит обратить внимание, — это огурцы — свежие, маринованные или консервированные — по вашему вкусу. Ничто не мешает вам комбинировать все виды овоща. Гости наверняка будут удивлены.

В чем вымачивать селедку?

Ранее Телеграф писал, что сельдь — частый гость праздничного стола у белорусов. Она не только вкусная, но и полезная для организма. Многие люди предпочитают вымачивать рыбу в молоке, чтобы сделать ее нежнее. Но, помимо этого, существует множество других продуктов, которые могут придать селедке неповторимый вкус и сделать ее еще более аппетитной. Нашли 5 альтернатив молоку.

В чем вымачивать селедку, кроме молока? Эти 4 жидкости придадут рыбе новый уникальный вкус