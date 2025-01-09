Перерабатывают ли фабрики просроченные конфеты? На "Коммунарке" раскрыли, каким "отходам" дают второй шанс

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Опубликовано: 09.01.2025 13:46 , Обновлено: 13.02.2025

Бытует мнение, что просроченные конфеты отправляют на переработку, чтобы сэкономить и впоследствии выпустить новый продукт. Мол, и вкус уже не такой, как раньше, а всё потому, что в дело якобы пустили неликвид. На столичной фабрике «Коммунарка» журналистов Telegraf.news заверили, что это миф. Однако рассказали, что кое-каким «отходам» там всё-таки дают второй шанс.

Речь идёт о так называемых «возвратных отходах». Проще говоря, это те остатки конфет или шоколада, которые в процессе производства отправили в отдельный ящик из-за их непрезентабельного внешнего вида. То есть, на самом деле это не отходы, а свежие ингредиенты.

Объясняем: чтобы конфета получилась ровной и красивой, с неё нужно срезать лишнее – это и называется “возвратными отходами”. Они абсолютно безвредны, поэтому и отправляются на переработку, чтобы в дальнейшем стать полноценной конфетой или шоколадкой.

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“Ну уж нет”

«Что касается переработки просроченной продукции, это исключено. Мы не доводим до такого, чтобы наши сладости испортились: за 2-3 месяца до окончания срока годности делаем глубокую скидку, чтобы люди раскупили ещё вполне годный и качественный продукт. Если всё-таки что-то остаётся, тут же утилизируем. Но чтобы из этого делать новые конфеты? Ну уж нет», — заверила начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь.

Она добавила, что, например, из просроченной «Берёзки» никто никогда не сделает новую «Знiчку» или «Белочку». Более того, процент добавления полученной массы из возвратных отходов также ограничен. Несмотря на то, что это абсолютно свежее и качественное сырьё, при производстве его добавляют совсем чуть-чуть.

Ранее Telegraf.news писал, что многие белорусы уверены: если в магазине объявили акцию, значит, одно из двух — либо у конфет истёк срок годности, либо их никто не покупает. Чтобы расставить все точки над i, Telegraf.news обратился к начальнику управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анне Козырь. Специалист рассказала, что из этого – миф, а что действительно правда.

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