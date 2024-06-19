"Реально жжет" - "Коммунарка" выпустила конфеты с перцем чили. Сколько стоит "знойный тропический вкус"?

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Опубликовано: 19.06.2024 18:39 , Обновлено: 09.01.2025

Кондитерская фабрика "Коммунарка" выпустила новые конфеты "Жгучий ананас" с "ярким тропическим вкусом" для "любителей острых и пикантных впечатлений". В пресс-службе предприятия рассказали, где можно приобрести новинку.

“На летний период мы предусмотрели, чтобы любители остренького не остались без интересного вкуса. Представляем вам конфеты со знойным тропическим вкусом ананаса, перца чили и имбиря”, - анонсировали в ролике “Коммунарки” в Instagram.

Корпус у “летних” конфет желейный, в пресс-службе фабрики отметили, что серия лимитированная. Новинку можно купить в фирменных магазинах “Коммунарки”, а также в точках торговой сети «Гиппо» и «Марцiн».

В комментариях к публикации компании в Instagram некоторые пользователи поделились впечатлениям от новинки. “Конфетки очень вкусные!” - написала одна белоруска.

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“Реально жжет”, - не стала скрывать другая.

В интернет-магазине “Гиппо” этих конфет еще нет, однако есть объявление на Wildberries. Там за кило “Жгучего ананаса” просят 973 российских рубля (или 37,2 белорусских).

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Коммунарка” выпустила молочный шоколад со вкусом клубники и шампанского. “Похожая на сок начинка не вытекает и остается внутри каждого кусочка. Шоколад можно сочетать с горячими напитками», - рассказали производители.

«Коммунарка» выпустила шоколад со вкусом шампанского. Где найти?