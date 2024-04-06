"Коммунарка" выпустила шоколад со вкусом шампанского. Где найти?

Опубликовано: 06.04.2024 12:12 , Обновлено: 09.01.2025

Белорусская фабрика "Коммунарка" презентовала новинку — молочный шоколад с двойной начинкой. Один слой со вкусом клубники, а второй — шампанского.

На официальном сайте фабрики сказано, что шоколад с начинкой “Игристое настроение” — это лимитированная серия, которая приурочена к 8 Марта. Но… на дворе апрель. Почему презентовали новинку только сейчас, непонятно.

“Тонкий хрустящий корпус из молочного шоколада легко разламывается на ровные ломтики. Похожая на сок начинка не вытекает и остается внутри каждого кусочка. Шоколад можно сочетать с горячими напитками”, — пообещали производители.

Интересно, что в составе указан сорбитовый сироп, “который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие”.

Кроме того, в разделе “Новинки” значится ещё один шоколад с начинкой “Арахисовая паста”. В описании утверждают, что он “не имеет аналогов среди белорусских производителей”.

Цены на шоколадки не указаны. Найти их можно не только в фирменных магазинах, но и, например, в “Маяке”. Сами видели.

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика “Спартак” представила новую линейку сладостей — мини-батончики “No sugar”. У новинки два вкуса: клюква и мультизлаки, а также арахис и мультизлаки. По информации производителя, сахара в мюсли нет. Энергетическая ценность на 100 граммов — 330 килокалорий. Как утверждает фабрика, «батончики идеально подойдут для тех, кто следит за здоровьем и фигурой».

«Спартак» выпустил мини-батончики для тех, кто на диете. Что в составе?