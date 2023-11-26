Приготовьте эту страшную, но вкусную рыбу с помидорами или лимоном. Нашли 2 рецепта

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.11.2023 12:10 , Обновлено: 16.07.2024

Популярную в Беларуси морскую рыбу хек считают одной из самых ужасных (по внешнему виду). Недаром в магазинах ее, как правило, продают без головы. Многие любят хек и готовят на ужин для всей семьи. Очень хорошо вкус этой рыбы сочетается с помидорами и чесноком. Как приготовить такое нежное и аппетитное блюдо?

Чем полезен хек?

Рыба хек является ценным источником белка, жирных кислот Омега-3, витаминов и минералов. Ее употребление способствует укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья сердца и мозга, а также может снижать риск развития различных заболеваний.

Кроме того, хек является низкокалорийным продуктом и может быть включен в диету для поддержания здорового веса.

Однако, отметим, беременным женщинам, пожилым людям и маленьким детям модно избегать ее частого употребления.

Как выглядит хек на самом деле, смотрите по ссылке.

Эта любимая белорусами рыба на самом деле выглядит ужасно. Когда от нее стоит отказаться, а кому есть обязательно?

Хек с помидорами и чесноком

Этот вариант подойдет для тех, у кого есть мультиварка.

Ингредиенты:

филе свежего хека (680 г);

оливковое масло (40 мл);

листья свежего розмарина (15 г);

небольшие помидоры розовые (230 г);

крупномолотый перец черный (7 г);

крупные зубчики чесночные (три штуки);

соль (по вкусу);

свежая петрушка (50 г);

свежемолотый перец лимонный (6 г);

рубленый лук зеленый (35 г);

лимонный сок свежевыжатый (50 мл).

Процесс приготовления:

Филе хека тщательно промойте прохладной водой, затем выложите на бумажное полотенце и обсушите, нарежьте большими ломтиками. Подготовьте большую миску и переложите в нее рыбу, посыпьте ее перцем и солью, полейте цитрусовым соком. Промойте и очень мелко порубите розмарин, отправить его в ту же миску, перемешайте рыбные куски с остальными компонентами, накройте крышкой и уберите примерно на полчаса в холодильник. В то же время нужно подготовить остальные компоненты, промыть овощи, при необходимости их почистить, далее нарезать толстыми кружочками небольшие помидоры. Можно использовать для такого блюда помидоры черри, в этом случае разрежьте их на половинки. Нашинкуйте тоненькими пластинками чеснок или просто очень мелко его порубите. Теперь нужно подготовить петрушку, а если ее в наличии нет, то можно использовать по вкусу какую-то другую пряную зелень, например, тимьян, кинзу или укроп. Переберите выбранную зелень и промойте прохладной водой, затем очень мелко порубите, переложите в небольшую посуду и добавьте измельченный чеснок, слегка разотрите компоненты вилкой. Влейте в чашу мультиварки небольшое количество масла и сильно его разогрейте в режиме «Выпечка», добавьте куски хека вместе с остатками лимонного маринада и готовьте рыбу под крышкой примерно 10 минут. Перемешайте рыбные кусочки и обжарьте их еще 5 минут. Отправьте в мультиварку зеленый лук, добавьте чесночную смесь. По желанию насыпьте немного соли, сверху распределите томатные кружочки. Готовьте куски хека с чесноком и помидорами в том же режиме еще четверть часа, насыпьте черный перец и перемешайте компоненты, продолжите процесс готовки еще 5 минут. Далее установите режим «Тушение», затем готовьте хек с чесноком и помидорами под крышкой еще четверть часа.

[info_b]Ароматное угощенье из морской рыбы можно подавать с запеченными овощами, каким-нибудь крупяным гарниром или отваренными макаронами.[/info_b]

Хек с лимоном

Такой вариант ужина готовят на сковородке. Это занимает менее 20-30 минут, поэтому его легко и быстро можно подать к столу в любой день недели.

Ингредиенты:

филе хека — 800 г;

лимон — 0,5 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

перец черный молотый — 0,2 ч. л.;

мука пшеничная — 6 ст. л.;

панировочные сухари — 6 ст. л.;

яйцо куриное — 2 шт.;

оливковое (или любое другое) масло — 5 ст. л.

Помойте филе хека и обсушите бумажными полотенцами. Полейте рыбу лимонным соком, посыпьте солью и черным перцем.

Муку насыпьте в одну тарелку муку, панировочные сухари — в другую. Яйца взбейте в миске.

Обваляйте хек в муке, окуните в яйцо, затем обваляйте в сухарях.

Нагрейте масло на сковороде, положите рыбу. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до готовности и румяной корочки.

Рыбу положите на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек.

Жаренный хек можно подавать с зеленым салатом и дольками лимона.

Эту дешёвую белую рыбу белорусы часто зря игнорируют. Узнали, почему стоит включить в еженедельный рацион