Натрите мясо этим перед готовкой. Так оно получится невероятно нежным и сочным

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Опубликовано: 22.08.2023 12:12 , Обновлено: 07.09.2023

Каждый из нас, наверняка, хотел бы приготовить идеально сочное и нежное мясо. Однако, не всегда удается достичь желаемого результата. Ведь иногда мясо получается жестким, сухим, без вкуса и аромата. На самом деле есть простой способ избежать этого. Необходимо просто натереть мясо продуктом, который есть дома практически у каждого. Сделайте это, чтобы насладиться непревзойденным вкусом вашей блюда.

Как приготовить нежное и мягкое мясо? Помимо выбранной технологии приготовления, важно учитывать добавки и специи, которыми мы хотим обработать продукт. Конечно, готовые смеси можно найти в магазине, но мы предлагаем вам приготовить исключительный домашний маринад.

Чтобы получить смесь, которая усилит вкус мяса и сделает его нежным, будь то говядина, ребрышки, грудинка или свиные отбивные, нужно смешать любимые специи с… кофе.

Оказывается, оно действует как смягчающее средство для мяса, особенно более жестких сортов. Это происходит благодаря танинам (дубильным веществам), содержащимся в кофе. Мясо, обработанное кофе, также лучше удерживает соки и жиры, говорят эксперты.

Как замариновать мясо в кофе? Два способа

Одним из способов маринования — натирание мяса кофейной гущи или свежемолотых зерен в сочетании с другими специями. Одна из самых простых смесей — это кофе с тростниковым сахаром и солью в равных пропорциях.

Отметим, что здесь лучше всего подходит кофе темной обжарки, очень мелкого помола.

Если вы хотите поэкспериментировать, смешайте сладкие и соленые специи. В дополнение к сахару и соли можно добавить сухой чеснок, кайенский орех, молотую корицу и гвоздику. Корица и гвоздика могут показаться немного странными для пряных блюд, но шеф-повара уверяют, что они действительно отлично подходят для мяса.

[info_b]Кстати, кулинары рекомендуют мариновать мясо в кофейных смесях около 24 часов (для нежных сортов мяса это время следует сократить примерно до 4 часов).[/info_b]

Также мясо можно замариновать в холодном кофе. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы кофе не был слишком крепким, а также хорошо приправить его солью, сахаром или медом и пряными добавками. Поместите кусок мяса в емкость с заваренным кофе и добавками, а затем поставьте в холодильник на 30 минут-2 часа до начала приготовления. Мясо будет нежным и не удержит сильный аромат кофе.

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