Положите три луковицы в молоко и поставьте в духовку. Это блюдо никого не оставит равнодушным

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.10.2023 10:39 , Обновлено: 11.10.2023

Знаете ли вы, что произойдет, если добавить лук в молоко? В результате получится блюдо, которое точно станет настоящим открытием для многих. Приготовить его не сложно — понадобится духовка, 4 ингредиента и немного вашего времени.

У многих на кухне есть молоко и лук. Первое мы добавляем в кофе, готовим на его основе торты и обеденные блюда. Лук же измельчаем, солим и добавляем к мясу, грибам или овощам, чтобы усилить их вкус и придать своеобразие.

Но что, если соединить оба продукта? Оказывается, из них может получится невероятно вкусный домашний сыр, который можно положить на бутерброд или добавить в салат. Обязательно попробуйте этот рецепт.

Добавьте щепотку этого, когда жарите лук. Так он станет в 2 раза вкуснее

Чтобы приготовить эту закуску, вам понадобится:

6 литров молока;

3 луковицы;

шелуха трех луковиц;

1 литр воды;

2 чайные ложки соли.

Разлейте молоко по двум трехлитровым банкам. Нарежьте лук на кусочки и размельчите их в блендере (не забудьте оставить шелуху). Процедите массу через сито в миску. Выделившийся из лука сок перелейте в банки с молоком.

Теперь добавьте соль и поставьте в предварительно разогретую до 150 градусов духовку на 45 минут.

По истечении времени процедите молоко через марлю и дуршлаг в миску. Теперь нужно подождать, пока отделиться сыворотка.

В завершение заверните сыр в марлю, переложите в отдельную миску и поставьте его в холодильник на 24 часа.

Затем возьмите шелуху, положите в кастрюлю и залейте ее литром воды. Поставьте на средний огонь и кипятите в течение 10 минут.

Слейте сок и залейте им сыр в миске. Оставьте охлаждаться еще на 12 часов.

По истечении этого времени сыр готов к употреблению. Это вкусное и полезное дополнение к бутербродам и салатам. Его можно есть на завтрак, ужин или в качестве закуски.

Ранее Телеграф писал, как легко приготовить творожный сыр в домашних условиях, используя всего один продукт и различные специи (по желанию). Причем, по стоимости получится в 3-4 раза дешевле, чем если брать готовый в магазине.

В 3-4 раза дешевле магазинного. Как белорусам легко сделать дома творожный сыр?