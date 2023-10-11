Положите три луковицы в молоко и поставьте в духовку. Это блюдо никого не оставит равнодушным
Знаете ли вы, что произойдет, если добавить лук в молоко? В результате получится блюдо, которое точно станет настоящим открытием для многих. Приготовить его не сложно — понадобится духовка, 4 ингредиента и немного вашего времени.
У многих на кухне есть молоко и лук. Первое мы добавляем в кофе, готовим на его основе торты и обеденные блюда. Лук же измельчаем, солим и добавляем к мясу, грибам или овощам, чтобы усилить их вкус и придать своеобразие.
Но что, если соединить оба продукта? Оказывается, из них может получится невероятно вкусный домашний сыр, который можно положить на бутерброд или добавить в салат. Обязательно попробуйте этот рецепт.
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Чтобы приготовить эту закуску, вам понадобится:
- 6 литров молока;
- 3 луковицы;
- шелуха трех луковиц;
- 1 литр воды;
- 2 чайные ложки соли.
Разлейте молоко по двум трехлитровым банкам. Нарежьте лук на кусочки и размельчите их в блендере (не забудьте оставить шелуху). Процедите массу через сито в миску. Выделившийся из лука сок перелейте в банки с молоком.
Теперь добавьте соль и поставьте в предварительно разогретую до 150 градусов духовку на 45 минут.
По истечении времени процедите молоко через марлю и дуршлаг в миску. Теперь нужно подождать, пока отделиться сыворотка.
В завершение заверните сыр в марлю, переложите в отдельную миску и поставьте его в холодильник на 24 часа.
Затем возьмите шелуху, положите в кастрюлю и залейте ее литром воды. Поставьте на средний огонь и кипятите в течение 10 минут.
Слейте сок и залейте им сыр в миске. Оставьте охлаждаться еще на 12 часов.
По истечении этого времени сыр готов к употреблению. Это вкусное и полезное дополнение к бутербродам и салатам. Его можно есть на завтрак, ужин или в качестве закуски.
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