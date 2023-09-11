Добавьте щепотку этого, когда жарите лук. Так он станет в 2 раза вкуснее

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Опубликовано: 11.09.2023 08:21 , Обновлено: 10.09.2023

Как сделать жареный лук еще вкуснее? Все очень просто, и совсем не обязательно покупать редкие или просто дорогие специи. Достаточного всего одной щепотки продукта, который, наверняка, уже есть на вашей кухне. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько вкуснее и ароматнее будет ваше блюдо!

Лук можно добавлять практически во все блюда. Он придает аромат и прозрачность бульону, вкусен вместе яичницей, является ценным ингредиентом соусов, салатов и блюд на скорую руку. Поэтому неудивительно, что овладение навыками его обжаривания является обязательным для каждого кулинара.

Казалось бы, а что в этом сложного? Почистил, нарезал, бросил на сковороду, немного посолил — и готово. В этом есть доля правды. Однако попробуйте один простой трюк, благодаря которому вы поймете, насколько это нехитрое блюдо станет лучше.

Совет простой: примерно за 2 минуты до того, как снять овощ со сковороды, добавите в него щепотку… сахара! Да-да, именно сахара! За счет последующей карамелизации (соединения простых сахаров с теми, которые естественным образом содержатся в овоще) лук за мгновение станет чуть более коричневым, слегка поменяет форму и, самое главное, приобретает замечательный вкус и аромат.

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