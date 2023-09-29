В 3-4 раза дешевле магазинного. Как белорусам легко сделать дома творожный сыр?

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Опубликовано: 29.09.2023 10:02 , Обновлено: 29.09.2023

Творожный сыр — идеальная и полезная намазка для бутербродов, а также необходимый ингредиент для многих блюд. Оказывается, его можно очень легко приготовить в домашних условиях, используя всего один продукт и различные специи (по желанию). Причем, по стоимости получится в 3-4 раза дешевле, чем если брать готовый в магазине.

Зачем готовить творожный сыр дома?

Кроме того, что на этом можно значительно сэкономить, есть еще несколько причин сделать творожный сыр самостоятельно.

Так, вы точно будете знать, что в намазке нет никаких лишних ингредиентов, консервантов, загустителей и стабилизаторов.

К тому же, добавив любимые специи, блюдо получится невероятно вкусным и уникальным.

Из чего делать творожный сыр?

Вообще творожный сыр делают из молока, закваски и сычужного фермента. Но в Интернете уже некоторое время популярен простейший рецепт из жирного кефира. Кроме него, вам понадобятся, как мы уже писали выше, только специи.

У тех, кто опробовал рецепт, получается примерно 300 грамм готовой намазки.

Сколько стоит творожный сыр в Беларуси? Например, есть продукт по 4 рубля за 150 грамм (то есть, 8 рублей за 300 грамм). Есть 380 грамм за 8 рублей (а это 6,3 рубля за 300 грамм).

Тем временем кефир 3,2% жирности, который и понадобится для приготовления, стоит 1,8-1,9 рубля.

Таким образом, если приготовить творожный сыр из кефира дома, получится в 3-4 раза дешевле.

Рецепт домашнего творожного сыра

Для того, чтобы приготовить намазку, вам сначала нужно положить кефир в морозильную камеру на несколько часов (а лучше на ночь).

Затем разделите его на части (но можно этого и не делать), положите в сито, застеленное марлей, и оставьте так до полного размораживания.

[info_b]Положите сито в подходящую кастрюлю, так как должно вытечь много сыворотки.[/info_b]

После этого сверху поставьте тарелку и какую-нибудь груз, а затем положите в холодильник на ночь. На утро должен получится нежнейший творожный сыр.

И, наконец, если хотите, добавьте соль, любимые специи и травы. Например, укроп, сушеный чеснок, черный перец и т.д.

Рецепт проверили и белорусы. Они отметили, что он “оправдал ожидания”.

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