Подайте "Селёдку под шубой" так — и она не останется на тарелках. Вот как сделать в виде японских роллов

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Опубликовано: 03.12.2024 11:24 , Обновлено: 03.12.2024

Новый год - время, когда за одним столом собираются все близкие люди, и в такие моменты хочется максимально удивить и порадовать их. Не в последнюю очередь это можно сделать необычными блюдами или, что ещё более оригинально, нетривиальной подачей уже знакомых. Так, например, вы можете подать всем известную селёдку под шубой в виде суши. Такая подача, объединяющая в себе классику и новое веяние, непременно покорит гостей.

Рисовые роллы с рыбой уже не то, чем можно удивить обывателей. Это веяние восточной кухни проникло в гастрономические предпочтения белорусов настолько, что некоторые из них начали готовить их самостоятельно. Но что действительно может удивить гостей, так это роллы из селёдки под шубой. Кто придумал так оригинально подать многими любимый новогодний салат, уже не узнать, однако в соцсетях ролики с технологией приготовления этой изящной и колоритной закуски неустанно собирают сотни тысяч просмотров.

Так, подробным рецептом приготовления таких роллов поделилась фудблогер Диана Аляров, которая регулярно делится на своей страничке в TikTok видеорецептами различных блюд и закусок.

По её словам, сложно приготовить такую закуску лишь на первый взгляд. Если соблюдать технологию и воспользоваться бамбуковым ковриком, то всё получится быстро и как нужно.

Такая подача, кроме того, что выглядит красиво и стильно, ещё и удобна для гостей. Излишков не останется, а тарелки не придётся отмывать, как было бы, приготовь вы салат в классическом формате.

Рецепт роллов “Селёдка под шубой”

Ингредиенты:

свёкла,

майонез,

сельдь солйная,

моковь,

вареные яйца,

картофель.

Приготовление:

Сначала отварите или запеките свёклу. С помощью овощечистки нарежьте её тонкими слайсами. Укройте бамбуковй коврик для суши пищевой плёнкой и начните укладывать свекольный слайсы в тонкий первый слой. Промажьте его майонезом. Натрите вареный либо запечённый картофель на крупную тёрку и аккуратно распределите на половину пласта поверх свекольного слоя. Промажьте майонезом. Поверх картошки уложите слой тёртой вареной моркови и снова промажьте майонезом. Мелко порубите вареные яйца и уложите поверх моркови, промажьте майонезом. Нарежьте селёдку и уложите полоской на яичный слой. Скрутите роллы, как в видео. Положите закуску в плёнке в холодильник на ночь, чтобы начинка напиталась. После аккуратно нарежьте острым ножом и подавайте к столу.

Пользователи соцсети оценили рецепт, и более 10 тысяч сохранили его себе в закладки. Некоторые предложили добавлять побольше селёдки, а другие заметили, что будет вкуснее, если заменить её красной рыбой. Кто-то порекомендовал включить в состав маринованный лук и яблоко, а кому-то присутствие яйца в рецепте показалось нетипичным.

На замечания комментаторов автор видео заметила, что “каждый хозяин на своей кухне” и может адаптировать рецепт под свои предпочтения.

“Кстати, классный вариант подачи. Я так делаю уже лет 5. Каждый берет кусочек, и нет этого недоеденного ужаса на тарелке,” - написала одна из пользовательниц.

“Так тоже делала, выходит круто и также вкусно,” - заметила другая.

“Это шедевр!” - резюмировал кто-то в комментариях.

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