Почему замороженная рыба лучше свежей? Ученые объяснили, как сохранить текстуру при разморозке

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Опубликовано: 07.02.2025 11:31 , Обновлено: 07.02.2025

Многие полагают, что свежая рыба на магазинном прилавке гораздо лучше, чем замороженная. Однако норвежские учёные провели исследование и теперь спешат оспорить эту теорию. Telegraf.news узнал, в чём разница и как нужно размораживать рыбу, что бы она не утратила своего качества.

По мнению норвежских учёных, замороженная рыба лучше, чем свежая, не только по вкусу, но и по показателям пищевой ценности.

Так, Свейн Кристиан Стормо из Норвежского института пищевых исследований (Nofima) сравнил процесс заморозки рыбы с нажатием на паузу и заметил, что если морскую рыбу (именно на ней сосредоточились ученые) быстро заморозить при температуре-30 градусов по Цельсию, то её вкус, текстура и питательные вещества сохранятся.

Необходимость придерживаться именно такого температурного режима заморозки учёный связал с мелкими кристаллами льда, которые не повреждают нежную структуру рыбы. Если замораживать рыбу при более высокой температуре и процесс будет идти медленнее, то образующиеся кристаллы льда будут крупнее и повредить рыбу.

Однако, как отметил исследователь, морозильники обычно поддерживают температуру -18 градусов по Цельсию. Он считает, что если рыба не хранится в них слишком долго (жирная рыба, такая как лосось, может храниться до трех месяцев, а постная рыба, такая как треска, до шести), то это не должно существенно повлиять на её качество. Для покупки рыбы эксперт порекомендовал выбирать магазины с более высоким товарооборотом, где товар не имеет свойства залеживаться.

Помимо должного сохранения питательной ценности, учёные в пользу замороженной рыбы привели ещё и тот факт, что свежесть рыбы с прилавков может быть сомнительной.

“Может пройти много дней с момента забоя рыбы до того момента, когда она будет помещена в холодильник. Иногда это может быть несколько недель”, - рассказал Гуро Моен Твейт из Института океанических исследований SINTEF.

Он отметил, что если такая рыба была правильно сохранена, то ее можно есть до трех недель после ловли. Однако такое длительное время не лучшим образом сказывается на её качестве, например, мясо может быть более сухим.

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Как разморозить рыбу? Ученые показали лучший способ

Свейн Кристиан Стормо добавил, что качество рыбы также зависит от того, как она размораживается. Исследователь считает, что лучше всего это делать в ледяной проточной воде непосредственно перед приготовлением. Это предотвратит образование крупных кристаллов льда, которые могут повредить мясо.

Ученый также дал совет, как сохранить рыбу сочной. Чтобы предотвратить потерю жидкости, она рекомендует перед приготовлением замачивать рыбу в рассоле. Перед термической обработкой рыбу также можно натереть солью и промыть.

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