Почему тушёнка хранится только 2 года? Директор мясокомбината объяснила, чем отличается от советской

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Опубликовано: 08.12.2025 16:08 , Обновлено: 08.12.2025

Почему во времена СССР тушёнка могла спокойно храниться лет 10, а современные производители ограничиваю срок годности своей продукции 2-3 годами? Связано ли это с качеством мяса, из которого готовят тушёнку, или обусловлено какими-то "секретными технологиями", которые якобы были утрачены с развалом Союза? Директор молдавского мясокомбината Mezellini Анжела Георгица раскрыла производственные тайны.

По словам руководительницы мясокомбината, сокращение срока годности никак не связано с качеством самого продукта. Мясо здесь вообще ни при чём. Всё дело в материалах, из которых делали тару.

Раньше тушёнку закатывали в металл гораздо большей толщины, что обеспечивало лучшую сохранность мясного продукта. Георгица наглядно продемонстрировала, как отличается вес старой советской консервной банки от современной - 69 граммов против 34 граммов. То есть вес тары уменьшили вдвое.

Более того, армейскую тушёнку из стратегических запасов (чаще всего в комментариях упоминали именно её, как доказательство качества) хранили в особых условиях - в промасленной бумаге или в парафине и в деревянных ящиках, без бумажных этикеток. Их наклеивали отдельно, уже после вскрытия ящика. В таких условиях тушёнку, действительно, могли хранить десятилетие, хотя заводы, в соответствии с действовавшими в то время госстандартами (ГОСТ 8284-84) устанавливали срок годности всего в 6 лет.

Сейчас же, разумеется, никто тушёнку в таких условиях не хранит. Более того, по словам Георгицы, до 90% тушёнки в наши дни выпускается не в жестяной, а в стеклянной таре. Её, по словам директора мясокомбината, гораздо охотнее покупают, поскольку люди “не доверяют” производителям на слово и сами “хотят видеть - есть там мясо или нет”.

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В такой стеклянной таре есть “слабое место” - металлическая крышка. Именно из-за неё срок годности ограничивается двумя-тремя годами, далее крышка может окисляться и начинаться коррозия металла, из-за чего нарушается герметичность банки, а мясо протухает.

[inf]Кстати, именно поэтому при покупке тушёнки следует внимательно осматривать банку - как стеклянную, так и металлическую. При механическом повреждении металлической тары - сильных вмятинах - или появлении ржавчины может повреждаться специальный защитный слой внутри, так что употребление тушёнки из повреждённой тары может быть опасным для здоровья.[/inf]

Однако, по словам Георгицы, для современных производителей в подобных “временных ограничениях” новых технологий никакой проблемы нет. Директор пояснила, что в отсутствие дефицита мясной продукции, покупателям нет необходимости делать такие долгосрочные запасы, поэтому и производителям нет смысла изворачиваться в попытках продлить срок годности тушёнки, которая, скорее всего, будет съедена сразу же после покупки.

“Начинка качественная - я за это отвечаю. Просто нет задачи хранить долго”, - пояснила Георгица.

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