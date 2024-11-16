На Могилёвщине закатали 500-килограммовую банку тушёнки. Кому отправят?

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Опубликовано: 16.11.2024 16:50 , Обновлено: 16.11.2024

На областном фестивале-ярмарке "Дожинки", который сегодня прошёл в Климовичах, Могилёвский мясокомбинат установил рекорд, закатав банку говяжьей тушёнки весом в 500 килограммов. Ранее предприятие уже удивляло чем-то похожим: так, на свет появилась котлета длиной два метра в диаметре и колбаса, растянувшаяся на 52 метра.

Масса самой банки составляет 54,4 килограмма, а внутри — целых полтонны говяжьего мяса, жир-сырец, лук, соль и перец. На предприятии заверили, что рекордная тушёнка сделала сугубо по ГОСТу, а количество говядины по закладке составляет более 97%. Предположительно, ею можно накормить около 5000 человек.

К слову, глава экспертного совета Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко зафиксировал новый рекорд и вручил гендиректору Могилёвского мясокомбината подтверждающий сертификат. По информации телеканала “Беларусь 4”, чудо-баночку решили отправить в одну из местных воинских частей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске прошла выставка-ярмарка «Продэкспо», в рамках которой организовали чемпионат кондитеров. На экспозиции показали огромные праздничные торты, целые скульптурные композиции из шоколада и теста, сахарные цветы и не только. Среди прочих там заметили торты в виде белорусской космонавтки Марины Василевской.

В Минске показали торты в виде космонавтки Василевской