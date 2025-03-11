Слонимский мясокомбинат начал выпускать «томлёные» консервы. Чем отличаются от классической тушёнки?

Опубликовано: 11.03.2025 12:24 , Обновлено: 11.03.2025

Слонимский мясокомбинат на днях представил очередную новинку - томлёные мясные консервы. Есть вариант, приготовленный из свинины и из говядины. Журналисты Telegraf.news попытались разобраться, чем же отличаются "томлёные" консервы от классической тушёнки

Как заявил производитель, и говядина, и свинина в их новой продукции готовится “по особенному рецепту”, а сами консервы должны, по словам производителя, “кардинально изменить ваше представление о тушеном мясе”.

Каждая банка, судя по этикетке, весит 338 грамм (нетто), однако сколько стоит такая баночка производитель в своих соцсетях, где он прорекламировал свою новинку, не указал. На сервисах доставки популярных торговых сетей пока этого продукта найти не удалось.

По словам представителей Слонимского мясокомбината, внутри каждой баночки должны быть крупнокусковое натуральное мясо, которое томилось несколько часов при низких температурах, “чтобы придать им тот самый невероятный вкус и аромат”, а также сохранить все полезные свойства мяса.

Чем отличается томлёное мясо от тушёного?

Несмотря на то, что визуально отличить тушёное мясо от томлёного, тем более, в консервной банке не так-то просто, между ними есть принципиальная разница в приготовлении.

И в первом, и во втором случае мясо, как правило, для начала обжаривают, а затем отправляют на достаточно длительное время на небольшой огонь. Однако условия дальнейшей термической обработки в этих двух вариантах отличаются:

при тушении к мясу добавляют соус, бульон или воду и держат на маленьком огне под закрытой крышкой;

при томлении мясо готовят в собственном соку, без добавления дополнительной жидкости, на низкой температуре.

По словам специалистов, томление позволяет размягчить волокна мяса и вытопить содержащиеся в мясе желирующие вещества. Именно за счёт них образуется естественный насыщенный густой соус. Чаще всего у такому способу приготовления прибегают при готовке мяса с большим содержанием соединительных тканей - мяса оленя, лося, косули и других видов дичи.