Не выливайте воду из-под моцареллы. Вот 4 способа использовать ее в кулинарии

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Опубликовано: 17.09.2025 10:28 , Обновлено: 17.09.2025

У сыра моцарелла бесчисленное множество поклонников по всему миру, в том числе и среди белорусов. Однако многие едят только белые шарики, не подозревая, что сырная вода — настоящая витаминная бомба. Как же извлечь пользу из её уникальных свойств?

Моцарелла — итальянский сычужный сыр, родом из региона Кампания. Его изготавливают из свежего молока буйволиц (самок домашних быков), а также из коровьего молока или их смеси.

Сыр моцарелла продают в виде небольших круглых кусочков, погруженных в сыворотку. Он является ингредиентом многих традиционных итальянских блюд, таких как:

лазанья;

салат капрезе;

большинство видов пиццы.

Самый дорогой сорт моцареллы — это «ди буфала кампана» (широко известная как моцарелла буфалло), производимая исключительно в регионе Кампания по традиционным рецептам города Аверса в провинции Казерта. Этот сыр занесён в список продуктов с защищённым наименованием места происхождения.

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Чем полезна жидкость из-под моцареллы?

Рассол от моцареллы — это жидкость, образующаяся в процессе производства сыра, также известная как сыворотка. Хотя большинство ценных питательных веществ содержится в сырном шарике, сыворотка также является настоящим кладезем полезных элементов и богата:

белками;

лактозой;

минеральными солями (калий, кальций, натрий)№

витаминами (в основном витамины группы В);

культурами молочнокислых бактерий.

Именно благодаря этим ингредиентам моцарелловая сыворотка может положительно влиять на здоровье кишечника. Жидкость безопасна для употребления, если она свежая.

Однако, если вы не уверены, что хотите пить её прямо из упаковки, вы можете употреблять её в другой форме.

Куда добавлять сыворотку?

Жидкость отлично подходит для супов и соусов, особенно кремовых. Некоторые также используют его в качестве маринада для мяса (он размягчает волокна). Сыворотку из-под моцареллы также можно добавлять в воду при выпечке хлеба или тортов. Она придаёт выпечке более насыщенный, слегка терпкий вкус. Также стоит добавлять моцарелловую воду в коктейли — это обогащает не только их пищевую ценность, но и вкус.

Ранее Telegraf.news писал, как приготовить сыр моцарелла самостоятельно. Вам понадобится всего лишь три ингредиента.

Как легко приготовить сыр моцарелла в домашних условиях? Понадобится всего три ингредиента