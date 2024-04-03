Замените фарш этим продуктом за 3 рубля. Как приготовить вкусные альтернативные котлеты?
Котлеты - одно из самых популярных блюд во многих кухнях мира. Обычно их готовят из мясного фарша, однако это необязательно. Можно сделать вкусные и сочные котлеты и с другими ингредиентами. Этот рецепт как раз подойдет тем, кто хочет разнообразить свой рацион и ищет оригинальное блюдо с неповторимым вкусом.
Следуя простой инструкции вы сможете легко приготовить аппетитные котлеты, которые порадуют вас и ваших близких.
Самый главный ингредиент в этом блюде — яйца. Также вам понадобятся грибы и еще несколько простых продуктов.
[info_b]В Беларуси купить недорогие яйца можно примерно за 3 рубля (на момент написания материала).[/info_b]
Рецепт яичных котлет
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 6 больших шампиньонов;
- лук;
- желтый перец;
- горсть петрушки;
- горсть укропа;
- полстакана панировочных сухарей;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- соль;
- перец;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Поместите яйца в кастрюлю и залейте их водой. Поставьте на средний огонь и варите около 10 минут, до готовности. Остудите, очистите и очень мелко нарежьте.
- Вымойте и очистите шампиньоны и дайте им обсохнуть. Нарежьте их мелкими кубиками или натрите на крупной терке.
- Промойте перцы, разрежьте их пополам и удалите семена. Очистите лук и мелко нарежьте оба овоща.
- Разогрейте сливочное масло в сковороде. Когда оно достаточно нагреется, добавьте все овощи. Обжаривайте их в течение нескольких минут, время от времени помешивая.
- Переложите обжаренные овощи в миску с яйцами, добавьте измельченные укроп и петрушку. Перемешайте.
- Из приготовленной смеси сформируйте упругие котлеты. Обмакните каждую в панировочные сухари и выложите на сковороду с раскаленным маслом. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте к столу.
Такие котлеты можно подать на ужин с картошкой и салатом.
Ранее Telegraf.news публиковал рецепт яиц в панировке. Это интересная альтернатива классическим яйцам с майонезом. Они очень просты в приготовлении, и с ними наверняка справится даже неподготовленный кулинар. Они получаются золотистыми, хрустящими и мягкими внутри, а со стола исчезают в мгновение ока. Как их приготовить?
Забудьте о яйцах с майонезом. Приготовьте их в панировке и нафаршируйте этой вкусной начинкой