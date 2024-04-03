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Замените фарш этим продуктом за 3 рубля. Как приготовить вкусные альтернативные котлеты?

Замените фарш этим продуктом за 3 рубля. Как приготовить вкусные альтернативные котлеты?
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Котлеты - одно из самых популярных блюд во многих кухнях мира. Обычно их готовят из мясного фарша, однако это необязательно. Можно сделать вкусные и сочные котлеты и с другими ингредиентами. Этот рецепт как раз подойдет тем, кто хочет разнообразить свой рацион и ищет оригинальное блюдо с неповторимым вкусом.

Следуя простой инструкции вы сможете легко приготовить аппетитные котлеты, которые порадуют вас и ваших близких.

Самый главный ингредиент в этом блюде — яйца. Также вам понадобятся грибы и еще несколько простых продуктов.

[info_b]В Беларуси купить недорогие яйца можно примерно за 3 рубля (на момент написания материала).[/info_b]

Рецепт яичных котлет

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 6 больших шампиньонов;
  • лук;
  • желтый перец;
  • горсть петрушки;
  • горсть укропа;
  • полстакана панировочных сухарей;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • соль;
  • перец;
  • масло для жарки.

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Способ приготовления:

  1. Поместите яйца в кастрюлю и залейте их водой. Поставьте на средний огонь и варите около 10 минут, до готовности. Остудите, очистите и очень мелко нарежьте.
  2. Вымойте и очистите шампиньоны и дайте им обсохнуть. Нарежьте их мелкими кубиками или натрите на крупной терке.
  3. Промойте перцы, разрежьте их пополам и удалите семена. Очистите лук и мелко нарежьте оба овоща.
  4. Разогрейте сливочное масло в сковороде. Когда оно достаточно нагреется, добавьте все овощи. Обжаривайте их в течение нескольких минут, время от времени помешивая.
  5. Переложите обжаренные овощи в миску с яйцами, добавьте измельченные укроп и петрушку. Перемешайте.
  6. Из приготовленной смеси сформируйте упругие котлеты. Обмакните каждую в панировочные сухари и выложите на сковороду с раскаленным маслом. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте к столу.

Такие котлеты можно подать на ужин с картошкой и салатом.

Ранее Telegraf.news публиковал рецепт яиц в панировке. Это интересная альтернатива классическим яйцам с майонезом. Они очень просты в приготовлении, и с ними наверняка справится даже неподготовленный кулинар. Они получаются золотистыми, хрустящими и мягкими внутри, а со стола исчезают в мгновение ока. Как их приготовить?

Забудьте о яйцах с майонезом. Приготовьте их в панировке и нафаршируйте этой вкусной начинкой

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