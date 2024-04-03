Замените фарш этим продуктом за 3 рубля. Как приготовить вкусные альтернативные котлеты?

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Опубликовано: 03.04.2024 12:16 , Обновлено: 03.04.2024

Котлеты - одно из самых популярных блюд во многих кухнях мира. Обычно их готовят из мясного фарша, однако это необязательно. Можно сделать вкусные и сочные котлеты и с другими ингредиентами. Этот рецепт как раз подойдет тем, кто хочет разнообразить свой рацион и ищет оригинальное блюдо с неповторимым вкусом.

Следуя простой инструкции вы сможете легко приготовить аппетитные котлеты, которые порадуют вас и ваших близких.

Самый главный ингредиент в этом блюде — яйца. Также вам понадобятся грибы и еще несколько простых продуктов.

[info_b]В Беларуси купить недорогие яйца можно примерно за 3 рубля (на момент написания материала).[/info_b]

Рецепт яичных котлет

Ингредиенты:

6 яиц;

6 больших шампиньонов;

лук;

желтый перец;

горсть петрушки;

горсть укропа;

полстакана панировочных сухарей;

2 столовые ложки сливочного масла;

соль;

перец;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Поместите яйца в кастрюлю и залейте их водой. Поставьте на средний огонь и варите около 10 минут, до готовности. Остудите, очистите и очень мелко нарежьте. Вымойте и очистите шампиньоны и дайте им обсохнуть. Нарежьте их мелкими кубиками или натрите на крупной терке. Промойте перцы, разрежьте их пополам и удалите семена. Очистите лук и мелко нарежьте оба овоща. Разогрейте сливочное масло в сковороде. Когда оно достаточно нагреется, добавьте все овощи. Обжаривайте их в течение нескольких минут, время от времени помешивая. Переложите обжаренные овощи в миску с яйцами, добавьте измельченные укроп и петрушку. Перемешайте. Из приготовленной смеси сформируйте упругие котлеты. Обмакните каждую в панировочные сухари и выложите на сковороду с раскаленным маслом. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте к столу.

Такие котлеты можно подать на ужин с картошкой и салатом.

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