Больше никакого пюре и фри. Нашли рецепт картофельного гарнира, который откроет овощ по-новому

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Опубликовано: 02.07.2024 12:41 , Обновлено: 23.01.2025

Картошка фри, по-деревенски, вареная с укропом, пюре. Присутствие этого универсального корнеплода на столе белорусов, кажется, было представлено уже во всех возможных видах. И удивляться нечему. Однако не спешите бежать за макаронами и крупами, если вдруг вам кажется, что картошкой уже нельзя удивить. В такие моменты в пору обратиться к мировой кулинарии. Именно там можно отыскать и по желанию переосмыслить рецепты, которые откроют совершенно новый взгляд на привычные овощи. Предлагаем приготовить картофель по-гречески. Этот известный на Западе гарнир станет идеальным дополнением к мясным и рыбным блюдам и порадует как на праздник, так и в будни.

Вам надоели отварной картофель и пюре со сливочным маслом? Приготовьте картофель по-гречески, и вы снова полюбите этот овощ. Для реализации этого простого рецепта понадобится всего несколько ароматических добавок и немного времени. Попробовав приготовить такой простой гарнир хотя бы раз, в наверняка захотите вернуться к нему ещё и ещё.

Как приготовить запеченный картофель по-гречески?

Фото: freepik.com/azerbaijan_stockers

Секрет вкуса картофеля по-гречески заключён в правильно подобранных специях и заправке. Вариаций этого блюда может быть несколько, Однако предлагаем остановиться на более ароматном рецепте с чесноком, лимонным соком, орегано и розмарином. Такой набор вкусов и ароматов делает печёный картофель в 100 раз выразительнее и превращает его в нестоящее украшение стола.

Вы можете использовать как свежие, так и сушеные травы. Единственное, на что нужно обратить внимание - это соответствующие пропорции лимонного сока и оливкового масла. С кислинкой легко переборщить. Чтобы не затмить естественный нежный вкус самого картофеля нужно не отходить от рецептуры.

Рецепт запеченного картофеля по-гречески

Ингредиенты:

1 кг картофеля,

50 мл оливкового масла,

2 зубчика чеснока,

1 столовая ложка лимонного сока,

по 1 чайной ложке сушеного орегано и розмарина,

соль и перец для вкуса.

Приготовление:

Сначала разогрейте духовку до 180 градусов. Затем начните с картофеля. Очистите его, нарежьте дольками и высыпьте в большую миску. Во второй миске меньшего размера смешайте оливковое масло, лимонный сок, прессованные зубчики чеснока и все специи. Все тщательно перемешайте, затем высыпьте в нарезанный картофель и залейте маринадом так, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью. Выложите приправленный картофель на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставьте в разогретую духовку примерно на 45-60 минут. За это время несколько раз откройте дверцу и тщательно перемешайте картофель, чтобы он подрумянился равномерно со всех сторон. Гарнир готов!

Приятного аппетита!

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