"Куда столько?" - Белоруска показала, как посадила картошку в марте. А что, так можно?
Белоруска показала в TikTok участок, засаженный картошкой. Ролик она опубликовала в конце марта. Комментаторы спросили, почему женщина высадила овощ так рано.
Судя по тегам под видео, участок белоруски расположен в агрогородке Рубель Столинского района Брестской области.
В комментариях люди в основном задавались вопросом, почему белоруска так рано решила посадить картошку: “Молодцы, но ранняя все равно садится в апреле, но никак не в марте, чересчур”. На это автор ролика ответила, что всегда в такое время садит этот овощ: “У нас теплее”.
В одном из комментариев белоруска рассказала, что высаженная картошка пойдет на продажу после сбора. “Потом в Минск на “Комаровку” по 5 р. за кг”, - предположил юзер TikTok.
Кого-то же поразило количество высаженного овоща: “Куда столько? И лето на даче не в радость”.
“А если бы до Нового года посадили, уже б выкапывали”, - пошутил другой комментатор.
“Да-а-а, скоро под снег садить начнут”, - согласился еще один.
Ранее Telegraf.news публиковал советы по посадке картошки от белорусского агронома. Один из важных шагов - достать из хранилища клубни за две - три недели до посадки и сделать на них круговой надрез.
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