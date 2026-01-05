На Борисовском комбинате рассказали, какой хлеб начали продавать из фиолетовой пшеницы

Опубликовано: 05.01.2026 13:05 , Обновлено: 05.01.2026

"Борисовский комбинат хлебопродуктов", который в прошлом году начал выпекать свою продукцию из экспериментальной фиолетовой пшеницы, с декабря начал поставлять новинку в магазины. Узнали, какие названия искать на полках, чтобы попробовать её на вкус.

Выпекают хлеб из экспериментальной партии яровой фиолетовой пшеницы российской селекции на двух белорусских комбинатах - в Солигорске и Вилейке. Первые партии поступили в продажу в декабре 2025 года, сообщило госагентство БЕЛТА.

Названия для хлеба из фиолетовой пшеницы придумали работники самих предприятий:

в Солигорске выпекают хлеб с 67%-ным содержанием пророщенной фиолетовой пшеницы под названием “Хожевский зерновой” ;

; в Вилейке - с добавлением 15% пророщенного зерна фиолетовой пшеницы под названием “Дар земли” .

Планирует ли “Борисовский комбинат хлебопродуктов” поставлять эту продукцию во все регионы Беларуси или же за “фиолетовым” эксклюзивом придётся ехать на Минщину, на предприятии не уточнили.

Кстати, назвать полученный хлеб фиолетовым было бы неправильно, ведь цвет готового изделия оказался вовсе не таким, как на картинках в интернете. На дегустации, состоявшейся ещё в сентябре на областном празднике “Дажынкі” в Заславле, сотрудники предприятия показали, как выглядит новинка в разрезе. Вместо ярко-фиолетовой мякоти на дегустационных стойках оказались представлены ломтики хлеба, внешне мало отличимые от продукта из традиционной пшеницы.

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Впрочем, главная “фишка” этого хлеба вовсе не в необычном оттенке, а в его полезных свойствах. дело в том, что в фиолетовой пшенице в большом количестве содержатся антоцианы - гликозиды, которые и придают пшенице характерный фиолетовый оттенок. Эти химические соединения, как выяснили учёные, обладают выраженным антиоксидантным эффектом.

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