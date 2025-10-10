Появилось видео первого в Беларуси "фиолетового хлеба". Какого цвета на самом деле?

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Опубликовано: 10.10.2025 10:04 , Обновлено: 10.10.2025

Борисовский комбинат хлебопродуктов на днях презентовал свою новинку - хлеб, выпеченный из экспериментальной партии фиолетового сорта пшеницы Омской селекции. Цвет готового изделия оказался вовсе не таким, как на картинках в интернете.

Под Борисовом в этом сезоне было засеяно 20 гектаров экспериментальным сортом пшеницы фиолетового цвета. И вот пришло время показать результат: на местном комбинате хлебопродуктов начали выпекать из неё хлеб. Продукция уже прошла аттестацию и сейчас идёт процедура декларирования. По данным агентства “Минская правда”, уже в ближайшее время хлеб из фиолетовой пшеницы должен появиться на полках белорусских магазинов.

Как выглядит продукт, журналистам продемонстрировали на дегустации, но визуальный эффект оказался несколько неожиданным: вместо ярко-фиолетовой мякоти на дегустационных стойках оказались представлены ломтики хлеба, внешне мало отличимые от продукта из традиционной пшеницы.

“И в каком месте он фиолетовый?” - задался вопросом один из комментаторов под роликом, выложенным в TikTok.

Автор видео, по её словам, всё же рассмотрела фиолетовый оттенок в нарезанном хлебе, заявив, что “камера его не передаёт”, но зрители в комментариях не преминули отметить, что с фиолетовым хлебом вышло “как всегда - картинка и реальность - две большие разницы”.

Технологи предприятия объяснили, что фиолетовый оттенок зерна практически исчезает из готового продукта из-за особенности производственного процесса: пшеницу вымачивают в течение недели и лишь после этого пускают в производство. Кстати, в составе такого хлеба помимо муки первого сорта, дрожжей и сахара с солью есть ещё один неожиданный ингредиент - овсяные хлопья.

Отличается хлеб из фиолетовой пшеницы и по вкусу, по словам журналистов. “Очень воздушный, вкусный и с небольшой кислинкой”, - такую характеристику продукту дали журналисты “Минской правды”.

Впрочем, главное отличие, как подчеркнул директор Борисовского комбината хлебопродуктов Владимир Миранович, заключается в его пользе. В фиолетовой пшенице содержатся антоцианы, которые обладают доказанным антиоксидантным эффектом.

“Он отличается полезностью. Это не просто цвет. Это здоровье”, - заявил Миранович.

[inf]Антоцианы — это окрашенные растительные гликозиды, химические соединения, которые придают цветам, листьям и плодам растений характерный цвет - красного, фиолетового и синего оттенков. Считается, что антоцианы обладают выраженным антиоксидантным эффектом. Антоцианы также содержатся в чернике, малине и черном рисе. Кстати, именно они придают виноградному вину его глубокий красный цвет.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года в Национальной Академии наук Беларуси пообещали, что в скором времени на прилавках белорусских магазинах может появиться отрубной хлеб фиолетового цвета из такой пшеницы белорусской селекции. По словам члена-корреспондента НАН Эромы Урбана, над выведением особого сорта пшеницы такого необычного цвета белорусские селекционеры работают уже порядка 15 лет.

В НАН РБ пообещали белорусам фиолетовый хлеб, «полезный для зрения и иммунной системы». В каком году?

Новый сорт получил название “Стефа”. Однако все испытания нового сорта, по оценкам НАН, будут завершены не раньше, чем в 2028 году.