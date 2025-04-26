Можно ли есть пекинскую капусту с чёрными точками? Их вызывают 2 причины

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Опубликовано: 26.04.2025 10:09 , Обновлено: 24.04.2025

Пекинская капуста является ингредиентом многих вкусных салатов и заменой белокочанной капусты во многих блюдах. Её можно купить круглый год, стоит она недорого, что делает пекинскую капусту довольно частым гостем кухни. Но даже самая красивая на вид капуста может оказаться испещрённой чёрными точками, которые можно увидеть, только разрезав кочан. Многие сразу же выбрасывают такую капусту в мусорное ведро, однако не стоит поступать так опрометчиво.

Что означают чёрные точки на пекинской капусте?

Чёрные и тёмно-коричневые пятна на пекинской капусте чаще всего являются результатом физиологического заболевания растений, известного как перечная (чёрная) пятнистость.

Фото иллюстрационное

Основной причиной её появления является слишком длительное хранение капусты, особенно при низких температурах. Кроме того, на появление пятен влияют дата уборки капусты (более восприимчивы незрелые растения), условия выращивания (периоды засухи) и неправильное внесение удобрений (избыток азота).

Если пятна на листьях капусты поверхностные и мелкие — они вызваны не патогенами (грибками или бактериями), и не опасны для человека.

Фото иллюстрационное

Другое дело — чёрная гниль крестоцветных. Это грибковая болезнь, вызванная грибами рода Alternaria. Пятна на листьях большие, неправильной формы, тёмно-коричневые или чёрные. Нередко на них можно увидеть налёт мицелия (грибницы). Такие пятна постепенно разрастаются и приводят к гниению других листьев. Капусту с признаками этой болезни употреблять в пищу нельзя.

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Есть или не есть?

Пятнистость пекинской капусты, проявляющаяся в виде мелких чёрных точек, является физиологической проблемой, связанной в основном с неправильным хранением капусты. С другой стороны, чёрные пятна могут быть признаком грибкового заболевания, которое представляет опасность для здоровья, и такую капусту следует выбросить.

Фото иллюстрационное

Мнения учёных относительно употребления в пищу китайской капусты с чёрными пятнами разделились. Некоторые эксперты полагают, что после удаления внешних листьев и приготовления капусты её можно безопасно употреблять в пищу.

Другие рекомендуют выбрасывать капусту с пятнистостью, чтобы избежать путаницы при определении пятен. Если вы не уверены, что можете точно отличить чёрную гниль от перечной пятнистости, лучше не рисковать своим здоровьем.

Ранее Telegraf.news писал, что капуста является одним из самых популярных и полезных овощей в мире. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы для поддержания здоровья и иммунитета. В Беларуси капуста тоже занимает особое место в кулинарии и является неотъемлемой частью многих блюд. Однако существует два основных вида этого овоща — белокочанная и краснокочанная, и они имеют свои отличия. Какая полезнее?

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