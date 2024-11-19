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Можно ли есть мясо с "радужным" блеском? Физик объяснил, связано ли это с химдобавками или порчей

Можно ли есть мясо с "радужным" блеском? Физик объяснил, связано ли это с химдобавками или порчей
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Наверняка, разделывая мясную вырезку, купленную в магазине, либо нарезая кусок вяленой ветчины, вы могли наблюдать странный "радужный" блеск на продукте. Кусок мяса неестественно переливается на свету перламутром и может вызвать вопросы о своём происхождении. О чём говорит такой эффект, и стоит ли его остерегаться?

Радужное мерцание мясной нарезки на свету может вызвать у некоторых беспокойство и побудить выбросить продукт. Однако на самом деле это происходит не из-за химических добавок или порчи мяса.

Почему мясо переливается “радугой”?

Эффект мерцающей радуги на самом деле обусловлен явлением, называемым иризацией. Это означает, что физическая структура объекта заставляет его преломлять свет в спектр цветов.

Явление иризации
Явление иризации

Так происходит, если нарезать мясо «против волокон». В говядине микроскопическая структура мышечных волокон может привести к тому, что падающий на них свет будет преломляться и образовывать радугу на поверхности разреза мяса.

Свет может также преломляться от других относительно гладких, плоских поверхностей.

“Когда белый свет отражается от углублений в мясе, он разделяется на спектр отдельных цветов. Некоторые из этих цветов усиливаются, создавая перламутровый вид при совместном просмотре. Это тот же эффект, который мы видим на задних сторонах CD и DVD-дисков”, - объяснил для The Takeout физик Дэйв МакКован из Чикагского университета.

В радужном блеске мяса нет ничего страшного — это просто интересное оптическое явление. Однако не забывайте всегда тщательно проверять состояние мяса перед употреблением и обращайте внимание на иные признаки, свидетельствующие о его порче.

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Как распознать, что мясо испорчено?

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Чтобы избежать последствий для здоровья от употребления несвежих продуктов, стоит знать, как проверить, хорошее ли мясо. Обратите внимание на несколько сигналов:

  • Запах. Неприятный, тухлый или кислый запах – явный признак того, что мясо непригодно к употреблению.
  • Цвет. Если мясо изменило свой естественный слегка розоватый цвет на серый или зеленый – это сигнал о том, что начался процесс порчи.
  • Вязкость. Свежее мясо сухое, а испорченное часто имеет скользкую поверхность.
  • Форма. Вид плесени — неопровержимое доказательство того, что мясо следует немедленно выбросить.

Если вы заметили плесень на пищевом продукте, не пытайтесь ее удалить. Споры плесени проникают глубоко в структуру продуктов питания, и удаление видимого слоя не сделает продукт безопасным. Его следует немедленно выбросить.

Ранее Telegraf.news писал о том, что при покупке мяса в магазине цвет продукта является важным показателем его свежести. Свинина должна быть розово-красной, говядина – тёмно-красной, а птица – бледно-розовой. Однако иногда случается, что через несколько часов в холодильнике мясо становится серым. О чём это говорит и можно ли употреблять такой продукт в пищу?

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