Врач рассказала, какая хурма опасна для здоровья

Опубликовано: 28.12.2022 12:24 , Обновлено: 28.12.2022

Российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева сообщила, что хурма может быть опасной для здоровья. Особенно это касается маленьких детей и людей с определенной проблемой.

Речь, по ее словам, идет о неспелом плоде, который «вяжет» из-за большого количества танинов. Такую хурму не стоит давать детям до трех лет.

Кроме того, недозревшие плоды опасны для людей, у которых есть проблемы с глотанием (например, из-за заболевания зубов).

Как сообщила Сычева, употребление такой хурмы может привести к кому в горле и невозможность проглотить фрукт.

Кстати, вы знали, что хурма — ягода, а название ее переводится с греческого (dios) как «божественная». В Греции вам предложат ее в многочисленных десертах как «божественную грушу», но все же это не плод, а ягода с мясистой мякотью. Иначе говоря, все признаки относят хурму к семейству ягодных.

Полезна хурма людям, страдающим нестабильностью давления, приступами геморроя, аллергией, панкреатитом (здесь есть нюансы, о них мы скажем ниже).

Кому еще нужно есть хурму, читайте по ссылке.