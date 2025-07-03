Маринованная картошка - новый кулинарный тренд в TikTok. Как приготовить?
Фантазия кулинарных блогеров кажется неиссякаемой: каждый летний сезон они находят, чем удивить публику, задавая новые тренды на кухне. В этом сезоне в эти тренды на видеоплатформе в TikTok ворвалась маринованная картошка. Узнали рецепт и собрали отзывы тех, кто уже успел попробовать.
Приготовить маринованную картошку своим подписчикам предложила одна из кулинарных блогеров, которая специализируется, по её словам, на быстрых, простых и вкусных рецептах. По словам автора рецепта, она идеально подойдёт в качестве гарнира к шашлыку, поэтому она назвала её “хитом этого лета”.
Как правильно замариновать картошку?
Согласно озвученному в видео рецепту, для приготовления маринованной картошки нужны следующие ингредиенты:
- Картофель 500 г,
- Лук репчатый 50 г,
- Острый перец 1 стручок,
- Чеснок 15 г,
- Укроп, петрушка, кинза - маленький пучок,
- Соль 1 ст. л.,
- Черный молотый перец 1 ч. л.,
- Масло растительное 100 мл.,
- Уксус 9 % 25 мл,
- Вода.
Способ приготовления
- Для начала картофель нужно помыть и отварить в мундире (то есть не очищая от кожуры).
- Мелко нарезать лук, острый стручковый перец, чеснок и свежую зелень.
- Соединить измельчённые ингредиенты и перемешать с солью, чёрным перцем, растительным маслом и уксусом - до растворения соли.
- Отваренную картошку чуть охладить, нарезать на небольшие кусочки, чтобы те свободно пролезали через горлышко банки.
- Заложить картофель в чистую стеклянную банку, слоями, щедро поливая маринадом (его нужно использовать полностью.
- Долить банку холодной кипячёной водой до края и закрыть крышкой. Аккуратно взболтать, чтобы маринад смешался с водой.
- Убрать в холодильник на 12 часов.
“Когда я увидела этот рецепт, подумала, что это ерунда какая-то: картофель, уксус - это невкусно. Но это - обалденно вкусно!” - заявила автор ролика.
Хранить готовую маринованную картошку в холодильнике, по словам автора, можно больше недели.
“Что будет дальше?”
Зрители в TikTok рецепт, который, судя по просмотрам, изучили уже больше полумиллиона человек, встретили неоднозначно. Многие вспомнили о том, что трендом прошлого года была маринованная редиска, но новый тренд расценили, как более изощрённый и неожиданный.
- “Уверена, сейчас сотни видео появятся как мариновать картофель. РЕДИСКУ уже мариновали все. Ну а этот рецепт тоже попробую”, - написала одна из зрительниц.
- “А почему нет? Всё маринуют, даже арбузы и то маринованные есть. Я думаю, тоже вкусно”, - написал другой.
- “Да если мы начинаем мариновать картошку, что будет дальше??????” - эмоционально отозвался третий.
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Впрочем, судя по отзывам тех, кто уже опробовал рецепт, маринованная картошка едва ли вытеснит со столов традиционные блюда из картофеля: кто-то разочаровался в рецепте, кто-то просто не готов на такие эксперименты:
- “Я с дуру сделала в двойне, гости съели по кусочку… картоха даже не впитала маринад”, - написала одна из зрительниц.
- “Лучше варёная картошка с укропом и сметаной!” - поддержала другая.
Тем не менее, судя по тому, что положительные отзывы о рецепте также встречались (“делала, многим понравилась”), а больше 3,8 тыс. человек добавили себе видео в закладки, любителям кулинарных экспериментов стоит взять его на заметку.
[info_b]Кстати, несмотря на то, маринованная картошка — не самый распространённый продукт, её достаточно часть используют в некоторых кухнях мира. Например, в немецкой кухне похожим образом готовят картофельный салат, для которого варёный картофель маринуют в уксусе, бульоне, горчице и луке. Молодую картошку также маринуют с укропом, луком и специями в Швеции и Дании, где её традиционно подают к сельди.[/info_b]
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