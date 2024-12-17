Мало кто знает о ценных свойствах этого недорогого «короля специй». Почему полезен особенно зимой?

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Опубликовано: 17.12.2024 13:08 , Обновлено: 17.12.2024

Одна из самых популярных специй в мире таит в себе множество секретов. Мало кто знает, какую пользу она может принести вашему здоровью - она не только обладает характерным вкусом и запахом, но и является кладезем ценных питательных веществ и свойств. И это еще не все, ведь в ней нашлось место и для витаминов.

Речь идет о черном перце - самой продаваемой специи в мире и одной из самых распространённых. Его используют в кулинарии по всему миру. По данным медицинского портала Healthline, он считается “королем специй” и используется в древней аюрведической медицине на протяжении тысяч лет благодаря высокой концентрации мощных, полезных растительных соединений.

Экзотическое растение родом из семейства перечных с полуострова Индостан. Популярность перца росла вместе с географическими открытиями и частыми путешествиями на Дальний Восток. В Европу перец попал более 2 000 лет назад и с тех пор находится на пьедестале самых популярных специй. Сегодня растение культивируется в странах с теплым и влажным климатом. В зависимости от спелости плодов черного перца получают тот или иной сорт перца.

Каждый из них отличается вкусом и ароматом, которые могут прекрасно сочетаться с самыми разными блюдами. Черный перец получают из ферментированных и недозрелых плодов растения, а зеленый - из недозрелых зеленых семян, высушенных на солнце. Самым мягким вкусом обладает белый перец, который получают из спелых плодов.

[info_b]В Беларуси черный перец продают как в виде горошка, так и в молотом виде. Первый можно купить примерно за 3 рубля за пакет, второй продают по 2 BYN. [/info_b]

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Чем полезен черный перец?

Черный перец - это кладезь питательных веществ. Он содержит витамины А, С и К, а также железо, кальций и магний. Вкратце: эта специя укрепляет иммунную систему, снижает уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и поддерживает работу почек. Биоактивные вещества, содержащиеся в перце, улучшают перистальтику кишечника, защищают от диареи и запоров.

При заболеваниях печени перец помогает снизить уровень аминотрансфераз (ферментов, высокий уровень которых свидетельствует о повреждении органа). Кроме того, перец полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях - он может снизить риск инфаркта, замедлить развитие атеросклеротических поражений, так как поддерживает сердечную мышцу. Кроме того, он регулирует уровень холестерина.

Кроме того, перец улучшает усвоение витаминов А, С, В6 и коэнзима Q10. Он также повышает усвоение куркумина, содержащегося в куркуме.

«Король специй» обладает согревающим эффектом, поэтому зимой стоит активно его использовать в блюдах. Она добавит энергии, снизит стресс и чувство усталости, а также улучшит концентрацию внимания. Кроме того, благодаря своим антибактериальным и антиоксидантным свойствам он может помочь бороться с инфекциями. Вы также можете приобрести перечное масло (продается в аптеках или травяных магазинах), которое окажет благотворное влияние на кожу, снимет мышечную боль и воспаление.

[info_b]Согласно исследованиям, на которые ссылается Healtline, черный перец богат растительным соединением под названием пиперин, которое, как показали исследования в пробирках, обладает мощными антиоксидантными свойствами. Он может помочь предотвратить повреждение клеток свободными радикалами.

Также перец обладает противовоспалительными свойствами, о чем свидетельствуют многие лабораторные исследования. Например, в исследованиях на крысах с артритом лечение пиперином приводило к уменьшению отека суставов и уменьшению количества маркеров воспаления в крови. В исследованиях на мышах пиперин подавлял воспаление в дыхательных путях, вызванное астмой и сезонными аллергиями. Однако отметим, что противовоспалительные эффекты черного перца и пиперина еще не были широко изучены у людей.

А еще в ходе исследований на животных было доказано, что пиперин улучшает работу мозга. В частности, он продемонстрировал потенциальную пользу при симптомах, связанных с дегенеративными заболеваниями мозга, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме того черный перец может снижать уровень холестерина.

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Черный перец лучше всего добавлять в большинство блюд, но если вы хотите хоть немного расширить его присутствие в своем ежедневном меню, то можете добавлять к ним перечный соус.

Кому противопоказан черный перец?

По словам врача-диетолога Гульшат Саиревой порталу «Доктор Питер», черный перец может нанести вред при наличии определенных заболеваний.

Она отметила, что жгучие алкалоиды, содержащиеся в черном перце, активируют работу желудочно-кишечного тракта, вызывая раздражение слизистой оболочки и потенциально усугубляя воспалительные процессы при хронических заболеваниях желудка и кишечника. Кроме того, людям с проблемами мочевыделительной системы лучше избегать перца.

Также врач предостерегла, что при остром или хроническом цистите следует полностью исключить или значительно ограничить употребление блюд с любым видом перца. Стенки мочевого пузыря очень чувствительны к капсаицину и другим веществам перца, которые попадают в мочу. Это может привести к обострению состояния или появлению уретрита, а также к раздражению и воспалению мочеиспускательного канала.

Кроме того не стоит добавлять черный перец в пищу во время сезонной аллергии, так как он может усугубить симптомы поллиноза, отметила специалист.

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