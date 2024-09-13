"Где его купить?" - Рогачевский комбинат выпустил сухое мороженое. Белорусы спросили, как его есть и не только
Рогачевский молочноконсервный комбинат (МКК) выпустил новинку - сухую молочную смесь для приготовления мороженого. В TikТok производитель показал, как можно применять продукт, помимо приготовления мороженого. Однако у белорусов возникло много вопросов.
В видео Рогачёвский МКК показал сразу 3 вкуса в серии сухих смесей для мороженого с пониженным содержанием сахара, среди которых ванильное, какао и вкус советского мороженого.
Производитель предложил использовать новинку не только по целевому назначению. Так, например, несколько ложек сухой смеси для мороженого предложили добавлять “для аромата” в молочную кашу и тесто для блинчиков. А ещё при помощи продукта можно приготовить молочный коктейль, для этого можно просто добавить несколько ложек в кофе.
Пользователи соцсети заинтересовались новинкой, однако многие пожаловались, что её нигде не найти.
“Нет в продаже. Гомель так близко, но я так понимаю, что дома невыгодно продавать, всё идёт на экспорт”, - возмутилась одна из белорусок.
“Мало где продают, и это минус предприятию”, - пожаловался один из комментаторов, на что другие пользователи рассказали, где можно отыскать новинку.
Так, кто-то видел смесь в ГУМе и “Короне”, а кто-то в “обычном гастрономе”. По словам комментаторов стоимость упаковки продукта в магазинах - 28 рублей, что “небюджетно”.
Некоторые комментаторы нашли, новинку на популярных маркетплейсах. Там пачка смеси для мороженого стоит от 33 белорусских рублей.
“На Emoll есть в ограниченном количестве. Примерная стоимость 35-38 рублей за кг. Вполне адекватная цена с учётом выхода 30 порций”, -написал один из комментаторов.
“Состав огласите. Хоть без пальмы?” - задался вопросом один комментатор.
Согласно информации с маркетплейса состав продукта (со вкусом ванили) следующий :
- Молоко сухое обезжиренное,
- молоко сухое цельное,
- сахар-песок,
- стабилизатор: карбоксиметилцеллюлоза (Е 466),
- гуаровая камедь (Е 412),
- ванилин.
Некоторые пользователи признались, что расхотели покупать как только увидели цену, другие же уже успели попробовать мороженое из такой смеси и высоко оценили новинку.
“Мороженое обалденное”, - написала одна из пользовательниц.
“Я его взбиваю со сливками 10% и коктейль офигенный”, - рассказала другая.
“Буду сухим ложкой есть, как в детстве”, - написал кто-то.
“Проще готовое купить сразу, чем возиться”, - не оценил задумки другой комментатор.
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