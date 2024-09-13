"Где его купить?" - Рогачевский комбинат выпустил сухое мороженое. Белорусы спросили, как его есть и не только

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Опубликовано: 13.09.2024 13:39 , Обновлено: 13.09.2024

Рогачевский молочноконсервный комбинат (МКК) выпустил новинку - сухую молочную смесь для приготовления мороженого. В TikТok производитель показал, как можно применять продукт, помимо приготовления мороженого. Однако у белорусов возникло много вопросов.

В видео Рогачёвский МКК показал сразу 3 вкуса в серии сухих смесей для мороженого с пониженным содержанием сахара, среди которых ванильное, какао и вкус советского мороженого.

Производитель предложил использовать новинку не только по целевому назначению. Так, например, несколько ложек сухой смеси для мороженого предложили добавлять “для аромата” в молочную кашу и тесто для блинчиков. А ещё при помощи продукта можно приготовить молочный коктейль, для этого можно просто добавить несколько ложек в кофе.

Пользователи соцсети заинтересовались новинкой, однако многие пожаловались, что её нигде не найти.

“Нет в продаже. Гомель так близко, но я так понимаю, что дома невыгодно продавать, всё идёт на экспорт”, - возмутилась одна из белорусок.

“Мало где продают, и это минус предприятию”, - пожаловался один из комментаторов, на что другие пользователи рассказали, где можно отыскать новинку.

Так, кто-то видел смесь в ГУМе и “Короне”, а кто-то в “обычном гастрономе”. По словам комментаторов стоимость упаковки продукта в магазинах - 28 рублей, что “небюджетно”.

Некоторые комментаторы нашли, новинку на популярных маркетплейсах. Там пачка смеси для мороженого стоит от 33 белорусских рублей.

“На Emoll есть в ограниченном количестве. Примерная стоимость 35-38 рублей за кг. Вполне адекватная цена с учётом выхода 30 порций”, -написал один из комментаторов.

“Состав огласите. Хоть без пальмы?” - задался вопросом один комментатор.

Согласно информации с маркетплейса состав продукта (со вкусом ванили) следующий :

Молоко сухое обезжиренное,

молоко сухое цельное,

сахар-песок,

стабилизатор: карбоксиметилцеллюлоза (Е 466),

гуаровая камедь (Е 412),

ванилин.

Некоторые пользователи признались, что расхотели покупать как только увидели цену, другие же уже успели попробовать мороженое из такой смеси и высоко оценили новинку.

“Мороженое обалденное”, - написала одна из пользовательниц.

“Я его взбиваю со сливками 10% и коктейль офигенный”, - рассказала другая.

“Буду сухим ложкой есть, как в детстве”, - написал кто-то.

“Проще готовое купить сразу, чем возиться”, - не оценил задумки другой комментатор.

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