В Слониме стали выпускать тушенку из лосей

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Опубликовано: 28.08.2023 15:07 , Обновлено: 07.09.2023

На Слонимском мясокомбинате сообщили, что что выпустили партию консервов из мяса лося.

Согласно информации на сайте предприятия, консервы сделаны из “отборного” мяса в виде кусочков и специй.

Масса продукта 338 граммов, а срок годности такой консервы — 3 года. Мелко стоит “деликатес” - производитель не указал. Как и то, где взяли столько лосей, чтобы сделать из них партию тушенки.

Ранее Телеграф уже писал про новинки Слонимского мясокомбината. Так, на производстве освоили выпуск колбасы черного цвета.

Новинка называется «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая»:

Белорусам предложили «японскую» колбасу «с углем». А мясо там есть?