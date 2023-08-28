В Слониме стали выпускать тушенку из лосей
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На Слонимском мясокомбинате сообщили, что что выпустили партию консервов из мяса лося.
Согласно информации на сайте предприятия, консервы сделаны из “отборного” мяса в виде кусочков и специй.
Масса продукта 338 граммов, а срок годности такой консервы — 3 года. Мелко стоит “деликатес” - производитель не указал. Как и то, где взяли столько лосей, чтобы сделать из них партию тушенки.
Ранее Телеграф уже писал про новинки Слонимского мясокомбината. Так, на производстве освоили выпуск колбасы черного цвета.
Новинка называется «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая»:
Белорусам предложили «японскую» колбасу «с углем». А мясо там есть?