«Коммунарка» выпустила обещанные «дубайские» конфеты. Белорусы поспорили в соцсетях о цене

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Опубликовано: 11.03.2025 14:40 , Обновлено: 11.03.2025

Белорусская кондитерская фабрика "Коммунарка" 10 марта выпустила в продажу долгожданные "дубайские" конфеты, которые анонсировали ещё в начале года. Журналисты Telegraf.news узнали, где можно купить новинку, сколько придётся отдать за одну конфетку в 10 грамм и что говорят о вкусе белорусской версии "дубайского" шоколада.

[info_b]Дубайский шоколад — это особый вид хрустящей сладости, которая помимо молочного шоколада также в обязательном порядке включает в себя:

тесто катаифи;

фисташковую или кунжутную пасту.

Оригинальные плитки дубайского шоколада производят вручную в компании из ОАЭ Fix Dessert Chocolatier по немалой цене - порядка 20 долларов за плитку.[/info_b]

В своих социальных сетях “Коммунарка” показала, как готовят и как выглядит белорусский вариант “дубайского” шоколада. В отличие от оригинала, его решили выполнить не в форме плитки, а в формате конфет. С учётом высокой стоимости популярного лакомства, это как минимум увеличивает шансы того, что любой желающий сможет его попробовать.

И всё равно отдать по белорусским меркам придётся немало - одна конфетка весом в 10 грамм обойдётся в 2,79 рубля , то есть килограмм “дубайских” конфет белорусского производства оценили в 279 рублей. Купить лакомство уже можно в фирменной кофейне в Минске на улице Аранской.

Многие интернет-пользователи, судя под комментариями под постами о белорусском “дубайском” шоколаде, посчитали такую цену завышенной и назвали её такой же “дубайской”. По их мнению, дубайский шоколад “распиарили и цены взвинтили так, будто золотой слиток покупаешь”.

“По цене почти 300 рублей за кило их нужно в ювелирном отделе продавать, а не в кофейне”, - заявил один из комментаторов.

Впрочем, многих высокая цена не спугнула и они проявили живой интерес к новинке, забросав производителя под постами в официальных аккаунатах в соцсетях просьбами завезти эти конфетки в их города.

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“Белорусы пошли дальше - у всех шоколадки, а тут конфетки! Класс! Кстати кто думает, оригинальный и не оригинальный - он же делается по одному и тому же рецепту, поэтому вкус будет одинаковый”, - написала одна из интернет-пользовательниц.

Положительный отзыв на новинку оставил и популярный белорусский блогер Павел Крамарь, известный под ником Мерзкий Кокобай, который назвал конфеты “годными” и отметил, что “вскрытие показало наличие фисташковой пасты и теста катаифи”.

Ранее в интервью журналистам Telegraf.news главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд рассказала, что при производстве белорусского варианта “дубайских” конфет будет использоваться оригинальный рецепт и “ничего менять не станут”.

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