"Коммунарка" выпустила "Любимую Алёнку" с хрустящим дополнением. Где найти?

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Опубликовано: 16.01.2025 13:09 , Обновлено: 16.01.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" выпустила всем знакомый шоколад "Любимая Алёнка" с новым вкусом. Начиная с 14 января, в фирменных магазинах предприятия и торговых сетях белорусы могут найти плитки не только в классическом варианте, но и с добавлением жареного дроблёного арахиса. По словам производителя, его там ни много ни мало — более 20% на 100 граммов.

На фабрике заверили, что столь большое количество арахиса “обогащает текстуру” шоколада, создавая “насыщенный ореховый вкус и аромат”. При этом на “Коммунарке” пообещали, что в составе по-прежнему качественные ингредиенты, среди которых:

сахар,

жареный дроблёный арахис,

какао-масло,

тёртое какао,

сухие сливки,

сухое молоко,

эмульгатор лецитин рапсовый,

ароматизатор натуральный «Ваниль».

К слову, сегодня в магазинах можно встретить не только классические шоколадки, но и те, в которых обычный сахар заменили на его низкокалорийные аналоги — стевию или мальтит. Однако в целом высокую калорийность “кондитерки” это не сильно снижает. Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь объяснила журналистам Telegraf.news, почему до сих пор на фабрике не могут создать конфеты для людей с диабетом.

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Кроме того, наверняка многие из вас видели, что на этикетке некоторых шоколадок есть надпись «элитный». Сперва может показаться, что дело в рекламе: мол, написали для красного словца, чтобы покупали охотнее. Однако всё кроется в составе. Главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд объяснила журналистам Telegraf.news, почему такая продукция дороже и чем она лучше обычной.

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