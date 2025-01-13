Чем «элитный» шоколад отличается от обычного? На «Коммунарке» рассказали, что в составе

Опубликовано: 13.01.2025 09:59 , Обновлено: 13.02.2025

Наверняка многие из вас видели, что на этикетке некоторых шоколадок есть надпись «элитный». Сперва может показаться, что дело в рекламе: мол, написали для красного словца, чтобы покупали охотнее. Однако всё кроется в составе. Главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд объяснила журналистам Telegraf.news, почему такая продукция дороже и чем она лучше обычной.

Оказывается, надпись «элитный» присваивают тому шоколаду, который сделан сразу из четырёх купажей какао-бобов. Проще говоря, если в обычной плитке используют ингредиенты из одной страны, то здесь сразу несколько:

Венесуэла;

Кот-д-Ивуар;

Колумбия;

Эквадор.

Это, в свою очередь, по словам специалистов, говорит о высоком качестве продукта и прямым образом влияет на его вкус.

[info_b] Различают две основные группы какао-бобов — «благородные» (криолло, что означает «туземец») и «потребительские» (форастеро, или «пришелец»). Первые плоды красные и мягкие, вторые — жёлтые и твёрдые. По данным Wikipedia, криолло имеют ореховый привкус, а форастеро слабее пахнут и немного горчат.

Также стоит отметить, что при переработке какао-бобы различных сортов зачастую смешивают для получения оптимального аромата и вкуса. [/info_b]

Так выглядят какао-бобы. Фото из открытых источников

«Разные какао-бобы дают свою изюминку: где-то преобладает цветочный аромат, где-то – более горький и шоколадный. Всё это вкупе и создаёт высококачественный продукт, который считается элитным, — объяснила главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд.

К слову, попробовать все эти купажи можно только в одной линейке – «Президент Эксклюзив». На сегодняшний день продукция столичной фабрики представлена четырьмя плитками горького шоколада с разным содержанием какао-бобов (72%, 78% и 85%), а также молочной под названием «Нашим детям».

Линейка элитного шоколада от "Коммунарки". Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

Что по ценам?

На “Коммунарке” заверили, что чем дороже продукт, тем выше его качество. Это касается не только шоколада, но и конфет: например, за продукцию с шоколадной глазурью придётся отдать гораздо больше, чем за кондитерскую. Так и здесь: элитная линейка “Президент”, которая сделана из какао-бобов не одной, а четырёх стран, ожидаемо дороже, чем остальные.

Так, на сайте популярной белорусской торговой сети за 100 граммов эксклюзивного горького шоколада “Президент” (78%) придётся заплатить 4,55 рубля. Однако, помимо нескольких сортов какао несомненным плюсом является наличие в составе инулина и отсутствие сахара (сладость достигается за счёт подсластителя лактита).

[info_b]Инулин — пищевое волокно, пребиотик, который улучшает работу пищеварительной системы. Рекомендован диетологами для взрослых людей, ведущих здоровый образ жизни.

Лактитол (лактит) используется в качестве заменился сыпучих подсластителей. Также его применяют в медицине в качестве слабительного, поэтому производитель предупреждает: верхний допустимый уровень потребления лактита — 10 граммов в сутки, что эквивалентно 68 граммам шоколада.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал: часто бывает, что тот или иной производитель конфет, печенья или шоколада добавляет в состав «секретные» ингредиенты, которые не указаны на упаковке. Они могут не представлять существенного вреда, однако их употребление всё равно чревато рисками. Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь в разговоре с журналистами Telegraf.news назвала 2 вещи, на которые стоит обращать внимание при покупке сладостей.

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