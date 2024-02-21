Кофе, молоко и американский ингредиент. В Беларуси появилось «пивное шампанское»

Опубликовано: 21.02.2024 19:46 , Обновлено: 28.02.2024

Пивовары «Аливарии» к 160-летию предприятия объявили о создании двух новых сортов пива, светлого и темного, относящихся к крафтовой категории. Эдакое «пивное шампанское». Что необычного в составе?

Светлое пиво, по внешним и вкусовым характеристикам напоминающее игристое вино, – это «Аліварыя Святочнае Brut Lager», сообщили в компании. И раскрыли нюансы состава:

«Сухость и легкая кислинка во вкусе, которые характерны для брюта, были достигнуты благодаря глубокой степени сбраживания. При производстве использовался специальный американский хмель, позволяющий добиться во вкусе цветочных ноток с легкими отголосками маракуйи. А еще этот сорт отличается повышенной «шипучестью» и неклассическим пивным цветом. Содержание алкоголя – 5,4%».

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А темное пиво – «Аліварыя Юбілейнае Milk Stout». Вот что сообщили о нем:

«База этого сорта – карамельный и жженый солод, благодаря которому во вкусе появляются ноты обжаренных кофейных зерен. В пиво добавили натуральный экстракт кокоса и молочный сахар, чтобы добиться густой кремовой текстуры с пышной пеной. Кроме того, молочный сахар делает стаут мягче, создавая сливочное послевкусие. Содержание алкоголя – 5,5%».

В «Аливарии» добавили, что оба сорта созданы по авторским рецептам. А для того чтобы подобрать идеальное сочетание ингредиентов, изучали и вдохновлялись разработками Carlsberg Group. Кроме того, для оформления новых сортов понадобилась установка дополнительного оборудования.

Ранее Телеграф писал, что к своему 160-летнему юбилею пивоваренная компания «Аливария» составила карту стилей пива и других напитков белорусов по каждой из областей. За основу взяли данные продаж своих продуктов.

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