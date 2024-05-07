Доктор Комаровский предложил всем заменить кетчуп майонезом. Это ещё зачем?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.05.2024 18:53 , Обновлено: 07.05.2024

Ни для кого не секрет, что излишнее употребление сахара может вызвать массу проблем со здоровьем. Ожирение, сахарный диабет, кариес — вот неполный список того, с чем приходится сталкиваться любителям сладкого. Украинский врач-педиатр, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский поделился 12 способами, как можно сократить количество вредной добавки.

1. Читайте этикетки.

Так, первым пунктом врач посоветовал научиться обращать внимание на информацию на этикетках. Он отметил, что за словами “глюкоза”, “декстроза”, “кукурузный сироп”, “патока”, “тростниковый сахар”, “мальтоза”, “рисовый сироп”, “инвертный сахар”, “карамель” скрывается не что иное, как обычный сахар. Поэтому таких наименований при покупке продуктов стоит избегать.

2. Будьте осторожны с обезжиренными продуктами.

Евгений Комаровский отметил, что ничего плохого в таких продуктах нет, но. Зачастую они являются менее вкусными, чем обычные, поэтому человеку хочется компенсировать “дефект вкуса”. В итоге производители убирают из состава жир, но добавляют… сахар.

3. Не злоупотребляйте сладкими напитками.

Кандидат медицинских наук назвал такие продукты чуть ли не самыми вредными, поскольку такой сахар всасывается в кровь быстрее всего.

“Получая жидкие калории, мы не получаем ощущения сытости”, — подчеркнул Евгений Комаровский и добавил: “Выпив что-то сладенькое, мы всё равно хотим есть. И едим”.

Также особое внимание он обратил на соки, которые большинство из нас до сих пор считает полезными. К сожалению, такие напитки теряют всю пользу из-за избытка добавленного сахара. Врач предложил заменить их на кофе, травяные чаи и минеральную воду.

4. Ограничьте сладкие десерты.

Автор видео предложил заменить их йогуртом, свежими и запечёнными фруктами, а также 70-процентным горьким шоколадом (в разумных количествах, естественно).

5. Обратите внимание на соусы.

По словам украинского врача, в одной столовой ложке кетчупа, например, сахара может быть больше, чем в мороженом. Вместо этого он предложил использовать альтернативные заправки — горчицу, майонез, соус песто, соки лимона и лайма, а также разные приправы и специи.

6. Избегайте ультра-обработанных продуктов.

Речь идёт о чипсах и сухариках, всякого рода пюре, мороженом, картошке фри и прочем фастфуде.

7. Внимательно относитесь к консервам.

Здесь особое внимание врач посоветовал уделить именно сладким консервам: например, персикам в сиропе. Однако, если всё-таки очень хочется, можно достать фрукты, промыть их под обычной водой и съесть. Так в желудок не попадёт вредный и сладкий сироп.

8. Не злоупотребляйте “полезными” перекусами.

То, что производители называют “диетическим”, “полезным” и “без добавления сахара”, зачастую таковым не является, отметил доктор Комаровский. Поэтому не стоит часто покупать всякого рода злаковые и протеиновые батончики.

9. Ограничьте сладости на завтрак.

“Если на завтрак вы выберете продукты с большим содержанием белка и клетчатки, именно это позволит чувствовать себя сытым. Как минимум до обеда”, — отметил врач.

Он посоветовал использовать в качестве завтрака греческий йогурт с фруктами и орехами, а также омлет, яичницу и т.д. Вопреки распространённому мнению, что сладкое лучше есть в первой половине дня, такие продукты не дадут вам сытости и уже через полчаса рука снова потянется к холодильнику.

10. Ешьте достаточное количество белка.

По словам Комаровского, оптимальное употребление белка позволит в значительной мере ослабить тягу к сладкому и вредному.

11. Используйте натуральные подсластители.

Стевия, эритрит и аллюлоза — то, что сейчас рассматривается как безопасная альтернатива привычному свекольному сахару.

12. Ограничьте запасы сладкого в доме, чтобы избежать соблазна.

“Очень трудно не съесть шоколадку или бисквитик, если он присутствует в доме. Не нагружайте свою нервную систему ещё и этим испытанием”, — подытожил доктор Комаровский.

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