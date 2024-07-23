Как приготовить варенье из зелёных помидоров? Этот универсальный десерт не будет пылиться на полках

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Опубликовано: 23.07.2024 16:39 , Обновлено: 23.07.2024

В разгар сезона помидоров всё больше хозяек. хозяек задаётся вопросом, как заготовить излишки помидоров на зиму так, чтобы они не собирали пыль на полке. Здесь на выручку может прийти рецепт варенья из помидоров. Немногие знают, но зелёные помидоры могут стать отличной основой для такого угощения. Эта заготовка удивит своими вкусовыми качествами всякого, кто его попробует, и станет универсальной добавкой как к сладким, так и к солёным блюдам. Как приготовить варенье из помидоров?

Варенье из зеленых помидоров может показаться странным и несуразным угощением, но попробуйте приготовить хотя бы парочку баночек, чтобы убедиться в непревзойдённых вкусовых качествах такой заготовки.

Это варенье универсально и прекрасно сочетается как со сладкими закусками, так и в качестве соуса к мясным блюдам. Оно может запросто составить конкуренцию любимым ягодным джемам и стать незаменимой намазкой для утренних тостов.

Более того, оно не лишено целебных свойств. В 100 граммах зелёных помидоров содержится 23,4 миллиграмм витамина С, что примерно в 2 раза больше, чем в зрелых плодах.

Такое варенье оказывает укрепляющее действие на сердечно-сосудистую систему, кишечник и иммунную систему в целом.

Как приготовить варенье из зелёных помидоров?

Ингредиенты:

1 кг зеленых помидоров,

сахар,

лимонная кожура,

сок одного лимона.

Помидоры помойте и очистите от кожуры (можно предварительно их ошпарить, чтобы кожица легче снималась ). Затем нарежьте их кусочками и поместите их в кастрюлю. Засыпьте помидоры сахаром. Добавьте цедру и сок лимона, затем поставьте на слабый огонь. Нагрейте, часто помешивая, чтобы ничего не прилипло. Варенье должно вариться около часа, пока не загустеет. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам и пастеризуйте. Храните готовые баночки с вареньем в тёмном месте.

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Для чего использовать варенье из зеленых помидоров?

Варенье из зеленых помидоров имеет мягкий универсальный вкус, поэтому его можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах. Он отлично подойдет в качестве основы для заправки для салата, например, винегрета.

Также это великолепная намазка для утренних тостов к кофе либо печенью.

Использовать варенье из зеленых помидоров можно и в качестве соуса к мясу. Особенно изысканно оно дополняет дичь.

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